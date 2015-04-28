Türkiye'ye yakın Alevi köyünde katliam

Suriye ordusuyla bir süredir devam eden şiddetli çatışmaların ardından, Türkiye sınırına çok yakın mesafedeki Cisr eş-Şuğur kasabasını ele geçiren silahlı grupların, kasabanın yakınındaki bir Alevi köyünde katliam yaptığı belirtiliyor.

3 gün önce Hatay sınırındaki İdlib'e bağlı Cisr eş-Şuğur kasabasını ele geçiren El Kaide'nin Suriye kolu olan ‘Nusra Cephesi’ öncülüğündeki grupların, nüfusun çoğunluğunu Alevilerin oluşturduğu İştebrak adlı köyde çok sayıda sivili öldürdüğü belirtiliyor.

Lübnan’dan yayın yapan El Meyadin televizyonu, kendilerine 'Fetih Ordusu' adını veren cihatçı grupların köyde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 sivili öldürdüğünü bildirdi. Bölgeden gelen ve henüz teyit edilemeyen bilgilere göre ise bu sayı daha fazla olabilir. Al Monitor'da yer alan habere göre, katliamın ardından köyde yaşayanlar komşu köy ve kasabalara kaçtı. İştebrak köyü, Cisr eş-Şuğur'un 3 kilometre güneyinde bulunuyor.