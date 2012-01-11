-Türkiye'ye yabancı yatırımcı ilgisi ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''2011 yılının 11 ayında Türkiye'ye gelen doğrudan yatırım miktarı 12,1 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artış var. Türkiye'ye gelen 2011'in 11 ayında gelen doğrudan yatırım miktarının yüzde 86'sı Avrupa'dan geliyor'' dedi. Çağlayan, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği'nin, Marriot Otel'de yapılan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, iklimlendirme sektörünün Türkiye için önemini vurguladı. Sektörde faaliyet gösteren firmaların her geçen yıl dış ticaret açığına olumlu yönde katkı sağlayacak yatırımlar gerçekleştirdiğini dile getiren Çağlayan, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliğinin kurulmasıyla bu ivmenin artacağını ifade etti. Bakan Çağlayan, sektörü en iyi bilenlerden biri olduğunu belirterek, üniversitedeki diploma projesinin ısıtma ve havalandırma olduğunu söyledi. Geçen yılın ilk 11 ayını içeren verilere bakıldığında, sektörün 5,1 milyar dolarlık ithalatı, buna karşılık 4,6 milyar dolarlık ihracatı olduğunu aktaran Çağlayan, arada 500 milyon dolar civarında bir dış ticaret açığının bulunduğunu bildirdi. Türkiye'nin ithalat yapısına değinen Çağlayan, ''Sayın Bakan sadece ithalat rakamlarını söylüyor, ithalat rakamlarını söylemiyor'' şeklinde eleştiriler yapıldığını hatırlattı. İthalat verilerinin de tamamen şeffaf şekilde açıklandığını ve kendisinin bu verilerin analizini geniş katılımlı basın toplantısıyla yaptığını söyleyen Çağlayan, bu yıl da 2011 verilerinin ardından, ithalat rakamlarını geniş katılımlı bir basın toplantısıyla değerlendireceğini dile getirdi. Çağlayan, ''Hani ağzı olup konuşanlar var ya... Cari açıktan, ithalattan bahsedenler... Bunların cari açıktaki ve ithalattaki, dış ticaret açığındaki rollerini sizinle paylaşacağım. Acaba toplumun bu konudaki genel konsepti ne? Çok fazla değil, 15-20 gün sonradan bahsediyorum. Taşların yerinden oynadığı açıklamalar olacak. Yoksa niye saklayalım'' diye konuştu. Dış ticaret açığı konusunda Türk sanayinin önce zihinsel ve ardından yapısal dönüşüme ihtiyacı olduğunu anlatan Çağlayan, bugünkü dünyada eski üretim yapısıyla yola devam edilemeyeceğini söyledi. Çağlayan, şöyle konuştu: ''Türkiye'nin ihracatı şu anda ithalatının yüzde 56,6'sını karşılıyor. Yüzde 75'lere çıktığı dönemler var. Ama bunlar cari açığın değil, cari fazlanın olduğu dönemlerdir. Bu da ekonomi dibe vurduğu dönemlerde olmuş. Bakın 1994'e, 2001'e, bakın 2008'e, benzer hareketleri göreceksiniz. Ama Türkiye büyümek zorunda. 500 milyar dolar ihracat hedefimiz var. İşte bakın Avrupa'nın haline. Avrupa'nın ekonomi havası buz gibi. Ve bakın doğrudan yatırım sermaye girişlerine. Avrupa'daki, soğuktaki kardeşlerimizi de Türkiye'ye davet ediyorum. Gelin, bizim sıcak iklimimizden faydalanın. Yatırımlarınızı buraya getirin. Ve bunun da geldiğini görüyoruz. 2011 yılının 11 ayında Türkiye'ye gelen doğrudan yatırım miktarı 12,1 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artış var. Türkiye'ye gelen 2011'in 11 ayında gelen doğrudan yatırım miktarının yüzde 86'sı Avrupa'dan geliyor.'' Çağlayan, Türkiye'nin yatırım açısından en sıcak, en iyi iklim olduğunu vurguladı. Türkiye'de üretimi olmayan, ithal edilen ürünlerin Türkiye'de üretilmesinin teşvik edilmesi konusunda çok önemli değişikliklerin görüleceğine işaret eden Çağlayan, ''Cari açık Türkiye'nin kaderi değil'' dedi.