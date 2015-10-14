Türkiye'ye vize muafiyeti şartı

Donald Tusk perşembe günü Brüksel'de düzenlenecek zirve öncesi AB liderlerine gönderdiği davet mektubunda, "İmtiyazlar sadece söz konusu hedefe ulaşıldığında tanınacaktır" dedi.
Mektubunda mültecilerin Avrupa'ya kitleler halinde geçişlerini önlemek amacıyla Ankara'da temaslarda bulunduğunu kaydeden Polonyalı politikacı, AB liderlerine akşam yemeğinde bir araya gelerek Türkiye ve Suriye konusunda ortak tavır geliştirilme çağrısında bulundu.
Tusk, özellikle Türkiye'nin önemine dikkat çekerek, sığınmacı göçünde en önemli transit ülke konumunda bulunduğunu vurguladı.
Önümüzdeki kış aylarında sığınmacı göçünün azalacağını ancak ilkbaharla birlikte yeniden tırmanışa geçeceğini ifade eden Avrupa Konseyi Başkanı, "AB, büyük göç dalgalarına hazırlıklı olmalı" ifadesini kullandı.