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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'ye vize muafiyeti şartı

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye ile vize muafiyeti konusunda imzalanacak bir anlaşmanın Türkiye'nin Avrupa'ya mülteci göçünü azaltmasına bağlı olduğunu söyledi.

14 Ekim 2015 14:51


Donald Tusk perşembe günü Brüksel'de düzenlenecek zirve öncesi AB liderlerine gönderdiği davet mektubunda, "İmtiyazlar sadece söz konusu hedefe ulaşıldığında tanınacaktır" dedi.

Mektubunda mültecilerin Avrupa'ya kitleler halinde geçişlerini önlemek amacıyla Ankara'da temaslarda bulunduğunu kaydeden Polonyalı politikacı, AB liderlerine akşam yemeğinde bir araya gelerek Türkiye ve Suriye konusunda ortak tavır geliştirilme çağrısında bulundu.

Tusk, özellikle Türkiye'nin önemine dikkat çekerek, sığınmacı göçünde en önemli transit ülke konumunda bulunduğunu vurguladı.

Önümüzdeki kış aylarında sığınmacı göçünün azalacağını ancak ilkbaharla birlikte yeniden tırmanışa geçeceğini ifade eden Avrupa Konseyi Başkanı, "AB, büyük göç dalgalarına hazırlıklı olmalı" ifadesini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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