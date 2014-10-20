Türkiye'ye tatbikat misillemesi



Doğu Akdeniz’de sismik araştırmalara başlayan Türkiye’ye tavır alan Kıbrıs Rum Yönetimi, Rusya ve İsrail’in desteğiyle Türkiye’ye karşı misilleme başlattı. Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye’nin Rum doğalgaz sondaj bölgelerinde sismik araştırmalara başlama kararına karşılık, yakın ilişkide olduğu Rusya ve İsrail’le ortak askeri tatbikat düzenliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşen Rum lider Anastasiadis, Rus donanmasının Kıbrıs civarında askeri tatbikat yapması konusunda Putin'i ikna etti. İsrail’le yakın ilişkilerini de devreye sokan Rum lider, Rum-İsrail ortak deniz ve hava tatbikatlarına da onay aldı.

"Türkiye'ye misilleme"

Tatbikatlar pazartesi günü başladı, 6 savaş gemisiyle Kıbrıs etrafında bulunan Ruslar, denizden havaya füze fırlatacak, İsrail savaş uçakları da Kıbrıs hava sahasında uçacak. Rum Milli Muhafız Ordusu da İsrail'le ortak deniz ve kara tatbikatı yapacak.İki gün sürecek ve adada zaten varolan askeri gerilimi daha da tırmandıracak tatbikatlar, Türkiye’nin bölgedeki hareketlerine misilleme olarak değerlendiriliyor ve endişeyle izleniyor.

Türkiye, Rumların Kıbrıslı Türkleri yoksayarak tek yanlı ilan ettiği doğalgaz bölgelerine yönelik bir Navtex, yani seyrüsefer talimatı yayımladı. Bölgedeki deniz trafiğini kontrol eden talimat pazartesi günü yürürlüğe girdi. 2 ay yürürlükte olacak talimatlarla bağlanan bölgelerde, Türkiye’nin yayımladığı Navtex’e uyma zorunluluğu var. Bu bölgeler Rumların tek yanlı ilan ettiği “münhasır ekonomik bölge” içinde yer alıyor.

Türkiye, yeni satın aldığı yüksek donanımlı sismik arama gemisi Barbaros Hayreddin Paşa’yı pazartesi sabahı Rumların sondaj yaptığı bölgelere gönderdi. Barbaros Hayreddin Rum sondaj alanları içinde Türk parselleriyle çakışan 3. parselde göreve başladı. Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, donanmaya bağlı 3 savaş gemisinin refakatinde görev yapıyor.

Kıbrıslı Türklerin hakları

Uluslararası hukuka göre, Rumların ilan ettiği sondaj bölgelerinde Kıbrıslı Türklerin de hakkı bulunuyor. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile varılan anlaşma uyarınca ada etrafında sismik araştırmalar yapıyor. Rumların tek yanlı ilan ettiği parseller, yer yer Türk parselleriyle çakışıyor.

Rusya ve İsrail’in askeri tatbikatları ile Türk savaş gemileri eşliğinde parsellerde başlatılan sismik çalışmalar, Rum parsellerinde sondaj yapan İtalyan-Güney Kore konsorsiyumunu tedirgin ediyor. Yabancı şirketler bölgede artan gerilimin tırmanması durumunda izleyecekleri stratejileri planlıyor.

Rum tarafından sert açıklamalar

Doğu Akdeniz’deki gerilimin, Türkiye’nin atacağı karşı adımlarla nasıl şekilleneceği bilinmiyor. Türkiye’nin Navtex yayımlaması ve gemileri bölgeye göndermesi üzerine barış görüşmelerinden çekilen Nikos Anastasiadis, Rum siyasilerin yaptığı sağduyu çağrılarına rağmen Türkiye’yi hedef alan sert açıklamalarını sürdürüyor.

Anastasiadis son olarak, Kıbrıs sorunu çözülmeden, doğalgaz yataklarında Türklerin varolan haklarını konuşmayı reddettiğini açıkladı. Türkiye'nin tahriklerine boyun eğmeyeceklerini belirten Rum lider, tehditlere karşılık müzakerelerden çekildiğini zira halkın kendisine verdiği görevin bunu gerektirdiğini söyledi.

Rum kamuoyu da gelişmeleri endişeyle takip ediyor.. Sondaj bölgelerinde suların ısındığını yazan Rum medyası adanın güneyini kaynayan kazana benzetiyor. Rum gazeteleri, “Türkler meydan okuyor, karşılık olarak Rusya, İsrail ve Rum askeri tatbikatları başladı, Ulusal Konsey Türkiye’ye yönelik karşı adımlar için ne yapılacağını görüşüyor” ifadelerini kullanıyor.