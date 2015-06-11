Türkiye'ye son 1 hafta içinde sığınan Suriyelilerin sayısı 13 bini geçti

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ile Rasulayn arasında, muhalif ve Kürt güçlerle IŞİD arasındaki çatışmalar nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sayısı son bir haftada 13 bini geçti.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, Suriye’nin kuzeyinde muhalif ve Kürt güçlerle IŞİD arasında süren çatışmalar nedeniyle binlerce Suriyeli'nin Türkiye sınırından geçmesine izin verildi. Sığınmacılar, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine alındı.

Üç gün boyunca sınırdaki tel örgülerin yanında bekleyen çoğu kadın ve çocuk binlerce Suriyeli, geçici bir sınır kapısından Türkiye’ye alındı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç 3 Haziran'dan bu yana 13 bin 434 Suriyeli'nin Türkiye'ye geçtiğini açıkladı.

13 bin 434 Suriyeli Türkiye’ye giriş yaptı

"AFAD koordinatörlüğünde öncelikli olarak hasta, çocuk, kadın ve yaşlılar olmak üzere 3 Haziran günü 837 kişi Türkiye’ye girdi. 4 Haziran’da 2 bin 832, 6 Haziran’da 3 bin 168, 10 Haziran’da 6bin 597 kişi olmak üzere toplamda 13 bin 434 Suriyeli Türkiye’ye giriş yaptı. Talep edenler geçici barınma merkezlerine alındı. Bu kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kontrolleri de yapıldı."

Tanju Bilgiç’e, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un, "Bundan sonra ortada bir insani trajedi olmadığı için bu insanların geçişini durduracağız. Bu insanların kendi bölgelerinde güvenli bölgelere gitmelerini bekleyeceğiz” açıklaması soruldu. Bilgiç şu yanıtı verdi:

"Suriye’de yaşananların ardından zalim Esed rejiminden kaçanlara Türkiye kapısını açtı. Bu bir insani trajedi, insanlar trajediden kaçarak buraya geliyor. Türkiye kapılarını açıyor. Türkiye’nin açık kapı politikasında bir değişiklik yok. Son günlerde Tel Abyad kırsalında hem hava hem PYD saldırıları çerçevesinde Türkiye’ye yoğun göç dalgası ve talebi oldu."

'Silah ve savaşçı taşındığı iddiaları iftira'

Bilgiç, Türkiye’den Suriye’ye silah ve savaşçı taşındığı iddialarıyla ilgili de konuştu, "Bu iddialar bir karalama kampanyasının parçası olup iftiradan ibarettir” dedi. Türkiye’nin IŞİD’e karşı uluslararası işbirliği dâhil her türlü tedbiri uyguladığını belirten Bilgiç, “IŞİD Türkiye için önemli bir güvenlik tehdidi” diye konuştu.

Bu sevkiyatlardan Dışişleri Bakanlığı’nın haberi olup olmadığı sorusuna ise Bilgiç, haberlerle ilgili yargı süreci başladığı için yorum yapamayacağını söyledi.

6 Haziran’a kadar yaklaşık 6 bin 500 Suriyeli sığınmacının Türkiye’ye girişinden sonra Akçakale bölgesindeki sınır geçişlere kapatılmıştı. O tarihten 10 Haizran'a kadar çatışmalardan kaçanların sınırda bekleyişi sürüyordu.

IŞİD ile çatışan YPG'ye havadan destek veren ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bombardımanları, sığınmacı sayısını artırdı.

Tel Abyad neden önemli?

PKK’nın Suriye kolu PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin amacı kendi denetimindeki Kobani ve Cezire kantonları arasında iletişim sağlayacak bir koridor açmak ve tek taraflı ilan ettiği üç kantondan ikisi olan Kobani ile Cezire arasında mümkün olduğu kadar toprak bütünlüğü sağlamak.

YPG'nin ele geçirmeye çalıştığı Akçakale sınırındaki Tel Abyad, IŞİD için de kritik önemde. Tel Abyad, IŞİD'in hem yabancı savaşçı geçişi hem de kaçakçılık yapmak için kullandığı güzergâhlardan biri.