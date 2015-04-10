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Türkiye'ye sokulmak istenen 5 bin kalaşnikof yakalandı

Silahların Türkiye üzerinden Ortadoğu'ya gönderilmek istendiği belirtiliyor

10 Nisan 2015 21:26

Rus İstihbarat Servisi FSB, hurda demir görünümü altında en az 5 bin kalaşnikofun  Türkiye 'ye sokulmak istendiği ortaya çıktı. Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Kuban bölgesinde  ortaya çıkarılan silah kaçakçılığı hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, 2014 yılında Rusya Savunma Bakanlığı’ndan hurdaya ayrılan silahları satın alan ‘Startum’ şirketi, kalaşnikofları demir hurdası olarak Rusya gümrüğüne bildirdikten sonra gemiye yükledi. Kuban bölgesi iç istihbarat servisi FSB elemanları, Türkiye’ye gönderilmek istenen yükün demir parçalarından oluşmadığını tespit etti.

Gemiden indirilen yük silah ekspertizlerine gönderilirken, ilk belirlemelere göre kalaşnikofların çoğunun kullanılabilecek durumda olduğu belirlendi. Rus istihbaratının, kalaşnikofların Ortadoğu ’daki üçüncü ülkelere ulaştırılmak istendiği üzerinde durduğu kaydedildi.

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