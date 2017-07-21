Türkiye'ye silah satışları mercek altına alınıyor

Almanya'nın Türkiye politikasında istikamet değiştirmesine bağlı olarak NATO müttefikine yapılan silah ihracatının da yeniden değerlendirileceği açıklandı. Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü Türkiye'ye silah satış izni için yapılan başvuruların incelemeye alındığını söyledi. 'Bild' gazetesinin bir haberinde Türkiye ile Almanya arasındaki savunmayla ilgili mevcut projelerin askıya alınacağı bildirilmişti.

Ekonomi Bakanlığı'nın açıklamasında 'silah ihracatında öncelikle insan haklarının durumu göze alınarak değerlendirme yapılacağı ve bu kriterin Türkiye'ye de uygulanacağı' belirtildi. Perşembe günü Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel tarafından ilan edilen Türkiye politikasındaki yön değişikliğinin silah ihracatında da geçerli olduğuna bakanlığın açıklamasında yer verildi.

Esasında NATO müttefiki Türkiye'ye yapılan silah ihracatına herhangi kısıtlama uygulanmıyor. Ancak 'münferit hallerde özel siyasi nedenler doğrultusunda silah satışına sınırlama getirilmesi' söz konusu olabiliyor. Ekonomi Bakanlığı sözcüsü 2016 yılındaki darbe girişiminden bu yana Türkiye'ye silah ihracatı için yapılan başvuruların sıkı elemeden geçirildiğini söyledi. Bakanlık 2016 yılının ocak ayından bu yana 11 başvuruyu ret etti, toplam hacmi 100 milyon euro civarındaki silah satışına ise izin verdi. Türkiye hakkında yaptırım kararı alınmadığından önceden kararlaştırılan satışların devam edeceği, ancak bundan böyle ihracat izni verilmeyeceği değerlendirmesi yapılıyor. İzin alınan satışların yasaklanması durumunda Almanya'nın yasaktan etkilenen şirketlere tazminat ödemesi gerekiyor.

Almanya Savunma Bakanı işbirliğinden memnun

Diğer yandan Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen artan siyasi gerginliğe rağmen Türkiye ile normal askeri işbirliğinin pürüz çıkmadan devam ettiğini söyledi. Türkiye'de görev yapan Alman askerlerinin de gerginlikten etkilenmediğini belirten von der Leyen, Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada olağan askeri işbirliğinde pürüz çıkmadığını ifade etti. Ege'deki insan kaçakçılığıyla mücadele ile İncirlik ve Konya askeri üslerindeki işbirliğinin devam ettiğini belirten Almanya Savunma Bakanı "IŞİD ile mücadele ve NATO bünyesindeki diğer operasyonların normal seyrini sürdürdüğünü" söyledi.

Türk hükümetinin Alman parlamenterlerin İncirlik üssündeki Alman askerlerini ziyaret etmelerine izin vermemesi üzerine Alman birliğinin Ürdün'deki bir üsse kaydırılması kararlaştırılmıştı. Türkiye Konya'daki NATO üssünde görevli Alman askerlerinin Federal Meclis savunma komisyonu heyetiyle buluşmalarına da izin vermiyor. Savunma Bakanı von der Leyen, NATO ile Türkiye arasında yoğun istişarelerde bulunulmasından memnuniyet duyduğunu belirtti ve "NATO bünyesinde çıkacak anlaşmazlıklar sadece Rusya ve IŞİD'e yarar", dedi.