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Türkiye'ye sığınan Suriyeli sayısı 1.5 milyonu aştı

Son göç dalgasıyla 1 milyon 570 bini bulan Suriyeli sayısı, 70 ili geride bıraktı

23 Eylül 2014 10:35

IŞİD’in saldırılarından kaçarak Şanlıurfa’ya gelen Suriyeli Kürtlerin sayısı 200 bine ulaştı. Kayıt altına alınan 130 bin kişi Geçici Barınma Merkezleri’ne yerleştirildi. BM'nin rakamlarına göre son üç gün de dahil olmak üzere Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecilerin sayısı 1.6 milyona yaklaştı. Bu rakam ise Türkiye'nin 11 büyük kenti hariç 70 ilin nüfusunu geride bıraktı.

Son göç dalgasıyla 1 milyon 570 bini bulan Suriyeli sayısı, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep dışındaki tüm illeri geride bıraktı.

 

İki günde 100 bini aşkın mülteci

 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Suriye’den Türkiye’ye kaçan göçmenlerin şimdiye kadar görülmemiş bir biçimde arttığını belirtti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Carol Batchelor, "Son üç buçuk yıldır iki günde 100 bin kişinin sınıra akın edip Türkiye’ye girdiğine tanık olmamıştık" dedi. Cuma ile Cumartesi arası 70 bin Suriyelinin Türkiye’ye geçtiğini saydıklarını belirten Batchelor, ’Ama herkesin sayılıp kaydedilemedi. Yüz bini çoktan aşmış olabilir" diye konuştu.

 

1.6 milyon kişiye yaklaştı

 

Türkiye’de bulunan mülteci sayısı 1.6 milyona yaklaştığını belirten BM yetkilisi, bu sayının nerede son bulacağını kestiremediklerini söyledi. Irak ve Suriye’de terör estiren IŞİD, Suriye’nin Türkiye’ye sınır kentlerinden olan Kobani çevresinde, 39’u Cuma günü olmak üzere toplam 60 köyü ele geçirdi.

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