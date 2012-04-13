Türkiye'ye sığınan mülteciler için uluslararası yardım alınmaya başlandı

Dışişleri Bakanı Ahmed Davutoğlu, Suriye'de şiddet olaylarından kaçarak Türkiye'ye sığınan mülteciler için uluslararası yardım almaya başlandığını söyledi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Çin ziyaretinde, Türkiye'ye sığınan Suriyeli mülteci sayısının 25 bini aştığını belirterek, bunun Türkiye'ye maliyetinin 150 milyon doları geçtiğini açıklamıştı. Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası başta BM olmak üzere uluslararası kuruşlara yardım çağrısı yapılmıştı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bugün yaptığı açıklamada, Hatay ve Kilis'te çadırkentlere yerleştirilen Suriyeli sığınmacılar için uluslararası yardım almaya başladıklarını söyledi.



Erdoğan, Suudilerle Suriye'yi konuşacak



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, Suriye sorununu görüşmek için bugün Suudi Arabistan'da bulunuyor. Başbakan Erdoğan'ı havaalanında Riyad Emiri Prens Salman Bin Abdulaziz ve Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Ahmet Muhtar Gün karşıladı. Erdoğan buradan, Kraliyet Ailesi'nin misafir sarayına geçti.

Başbakan Erdoğan, bugün öğle saatlerinde Suudi Arabistan Kralı Abdullah Bin Abdülaziz El Suud ile biraraya gelecek. İki liderin cuma namazından sonra, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları ele alması bekleniyor. Suudi Arabistan ve Türkiye, Suriyeli muhaliflere destek veren ülkelerin başında yer alıyor.