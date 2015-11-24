'Türkiye'ye seyahat etmeyin'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, vatandaşlarına vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etmeme uyarısında bulundu.

Türkiye ziyaretini iptal eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus vatandaşlarını da "Türkiye'de artan terör tehdidini dikkate almaya" çağırdı.

"Türkiye'de artan terör seviyesinin Mısır'dan daha az olmadığına" dikkat çeken Lavrov, tatil ve diğer amaçlarla Türkiye'ye yapılacak ziyaretlerin ertelenmesini istedi.

Türkiye – Suriye sınırında Rusya'ya ait SU-24 tipi savaş uçağı Türk F16'ları tarafından düşürülmüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuya ilişkin ilk açıklamasında, "Teröristlerin işbirlikçileri tarafından sırtımızdan vurulduk" ifadelerini kullanmış, NATO olağanüstü toplantı çağrısı yapmıştı.