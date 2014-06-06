'Türkiye'ye sermaye akışı hızlanabilir'

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) politika faizini indirme kararı almasının ardından Londra merkezli çalışan ekonomistler, önümüzdeki dönemde Türkiye’ye olan sermaye akışının hızlanabileceğini belirtiyor. Capital Economics’in Gelişmekte Olan Ekonomiler Başekonomisti William Jackson, faiz indirim kararının beklendiğini, bu nedenle piyasalara olan etkisinin sınırlı olacağını anlattı.

Cnbce.com’da yer alan habere göre, "Asıl soru AMB bundan sonra ne adım atacak?" diyen Jackson, bir şekilde parasal genişleme formu oluşturulursa bu gelişmenin Türkiye’ye olan sermaye akımını artırabileceğini kaydetti. William Jackson, Türkiye’ye sermaye akışının yaşanması halinde özellikle cari açığa ilişkin bazı kırılganlıkların üzerindeki baskının ise artabileceği uyarısında bulundu.

'Türkiye için olumlu'

Toronto Dominon Securities Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Christian Maggio da ECB'nin bundan sonraki adımlarının dün açıklanan kararlarla uyumlu olması halinde, sürecin Türkiye için olumlu olacağını aktardı. Standard Bank Gelişen Piyasalar Analisti Timothy Ash de ECB'nin faiz kararını olumlu bir adım olarak niteleyerek, “Faiz indiriminin gelişmekte olan ekonomiler üzerinde pozitif bir etkisi olacaktır” dedi.