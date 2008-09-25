Türkiye'ye Rus füzesi Atina'yı kızdırdı

Rusya'nın Türkiye'ye Kornet-E tipi tanksavar füzesi satma kararının Atina ile Moskova arasında gerginlik yarattığı öne sürüldü.



Atina'da yayımlanan Elefterotipia gazetesi, Rusya'nın Türkiye'ye 80 adet Kornet-E füzesi satma kararını, Ankara'nın Kafkasya'daki gelişmelerde oynadığı olumlu rol sonucu aldığını iddia etti.



Bu arada, Atina ile Moskova arasında TOMA tipi zırhlı personel taşıyıcı alımı için yapılan görüşmelerin son aşamasına geldiğini kaydeden Elefterotipia, Rusya'nın Türkiye'ye bu gelişmiş füze sistemini satma kararından sonra, bu alımın Atina tarafından yeniden gözden geçirilmesinin kaçınılmaz olduğu yorumunu yaptı.



Yunanistan'ın da aynı füze sistemlerine sahip olduğunu ve Rusya'nın Atina'ya komşu ülkelere bu silahı satmama garantisi verdiğini öne süren gazete, Savunma Bakanlığı çevrelerinin bu gelişmeye sert tepki verdiklerini ve Dışişleri Bakanlığından Moskova nezdinde girişimde bulunmasını isteyeceklerini yazdı.



Elefterotipia, Yunanlı subayların Türkiye ile Rusya arasında Kornet-E alımına ilişkin görüşmelerin 1 ay gibi çok kısa bir süre içinde tamamlanmış olmasının şaşırtıcı olduğunu söylediklerini de belirtti.



Gazete, Yunanistan'ın Kornet-E tipi füze sistemlerinden 98 adedini 2002 yılı itibariyle envanterine katmış olduğunu yazdı. (AA)