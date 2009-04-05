Türkiye'ye rağmen NATO 'Rasmussen' dedi

Tempo24

Türkiye neden karşı, NATO neden istiyor?

NATO zirvesine Türkiye damgası - FOTOGALERİ

NATO protestosu çatışmaya döndü - FOTOGALERİ

Erdoğan: Obama güvence verdi

Roj TV'nin yayını durdurulacak

Gül de çekince koymuştu

Tüm üyelerin onayı gerekiyordu

Prestij kaybı olabilirdi

Erdoğan’dan Merkel’e: Tehdit etme



Rasmussen ile birlikte basın toplantısı düzenleyen de NATO Genel Sekreteri Hoop Scheffer, bütün üye ülkelerin bu konuda anlaştığını belirterek, Rasmussen’in genel sekreterlik için en uygun aday olarak görüldüğünü ifade etti.Rasmussen’i tebrik eden de Hoop Scheffer, yeni NATO Genel Sekreterine görevinde başarılar diledi.Danimarka Başbakanı Rasmussen de bu göreve seçilmekten büyük memnuniyet duyduğunu kaydederek, ittifakın başarısı için elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka Başbakanı Rasmussen'in NATO'nun yeni genel sekreteri olmasını değerlendirdi. Başbakan Erdoğan, "Çekincelerimizi kendilerine çok açık, net iletmiştik. Zirvede bunlar tekrar gündeme geldi. Sayın Obama ile görüştük. Bugün sabahtan itibaren liderlerle görüşlerim oldu. Cumhurbaşkanımızla sürekli görüşme halinde olduk. Son gelinen noktada çekincelerimizin Sayın Obama'nın garantörlüğünde çözüldüğüne yönelik bize bilgiler gelmesi üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız da kendilerine bu noktadaki olurumuzu verdiler. Böylece bu adım atılmış oldu. Temennimiz odur ki, verilmiş olan bu garantiler yerine getirilir" dediABD Başkanı Barack Obama'nın yarın Türkiye'ye geleceğini hatırlatan Erdoğan, "Kendisi, burada parlamentoda yapacağı konuşmada da bu konulara değinebilir. Medeniyetler İttifakı çerçevesinde Rasmussen'le birlikte katılacağımız bir oturum olacak. Bu konular üzerinde duracak ve kendisinin geleceğe yönelik düşüncelerini de açıklayacak. Danimarka'da Roj TV'nin yayının durduluması süreci, İslam ülkeleriyle NATO arasında bir irtibatın kurulabilmesi, komuta kademesinde üst düzey yönetimlerde bizim askerlerimizin de bulunması ve buna benzer konuların gündeme gelmiş olması önem arz ediyor. Bunların uygulamaları bizi çok daha fazlasıyla ilgilendiriyor. Temennim o dur ki, sağlıklı bir şekilde bu süreç aşılır. Ben Başbakan olarak ülkemin bana yüklediği sorumluluğun gereğini yerine getirmek zorundayım. Onu yerine getirdim. Türkiye olarak burada bizim katkımız ne olur, bunları ortaya koyduk. Katkımızı yaparken bize de tüm üye ülkelerin gerekli anlayışı göstermeleri gerekir. Attığımız adım budur. NATO'nun yıpranmaması için üzerimize düşeni yaptık" diye konuştu.Ankara’nın Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen’le ilgili çekinceleri arasında,- Rasmussen’in, Hz. Muhammed karikatürleriyle patlak veren krizdeki 'hassasiyetsiz' tavrı- PKK’nın Danimarka merkezli yayın organı Roj TV’nin faaliyetlerine karşı adım atmaması- Türkiye’nin AB üyeliğine sıcak bakmaması yer alıyordu.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün Londra’dan yaptığı açıklamalarda da bunu aynen ifade etmişti. NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını biraraya getiren dünkü NATO çalışma yemeğinde liderler Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de görüş alışverişinde bulundu. Diplomatik kaynaklar, bu temaslarda Gül'ün, Rasmussen'in adaylığı konusunda çekinceleri dile getirdiğini, bir uzlaşmanın mümkün gözükmediğini belirtti. Ancak saat 16.30'dan sonra durum değişti ve Rasmussen Genel Sekreter olduGenel sekreterliğe 2004 yılının ocak ayında atanan Hollanda'nın eski dışişleri bakanı Jaap de Hoop Scheffer, 31 Temmuz 2009'da koltuğunu devrederek Brüksel'den ayrılacak. Yani NATO'nun yeni genel sekreterinin isminin, "tüm ittifak üyelerinin mutabakatıyla" belirlenmesi için temmuz sonuna dek zaman bulunuyordu.NATO’nun 60’ıncı yılı olduğu için sembolik önem taşıyan ve Almanya ile Fransa’nın ortak ev sahipliğinde devam eden bu zirvede Genel Sekreter konusunda tam bir uzlaşma sağlanması ittifakın prestiji açısından büyük önem taşıyordu. Türkiye’nin hedefinin ise, bu konunun zirve sonrasına sarkmasını sağlamak olduğu öne sürülüyordu.Türk diplomatik kaynaklar, daha önce yaptıkları açıklamalarda, ortada acil ve ciddi bir sorun olmadığı mesajını verirken, yeni genel sekreter belirlenmesi konusunun NATO zirvesinin gündeminde yer almadığını, 31 Temmuz'a kadar vakit olduğunu, "İttifak'a ve hedeflerine uygun bir isim" üzerinde uzlaşma sağlanacağını ifade ediyorlardı.Rasmussen konusu, önceki gün Londra’da yapılan G20 zirvesi sırasında Başbakan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında da gerginlik yaratmıştı. Başbakan Erdoğan’ın, “NATO Genel Sekreterliği görevine Rasmussen gelsin, yoksa AB süreciniz yara alır” şeklindeki sözlerine Erdoğan’ın, “ AB ile NATO’yu karıştırmayın. Almanya bizi tehdit edemez” yanıtını verdiği ifade ediliyor.