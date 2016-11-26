T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye'ye ön eleme müjdesi

Avrupa kupalarında Türk takımları son 3 yıldaki ülke performansının üzerine çıkmayı garantiledi

26 Kasım 2016 12:28

Beşiktaş, grubunda ilk 2 sırada yer aldığı taktirde Türkiye’yi Belçika’nın üzerine çıkaracak ve Türk takımları seneye Avrupa kupalarında Temmuz ayında ön eleme oynamayacak

Son 3 yıldaki ülke puanı performansının üzerine çıkmayı şimdiden garantileyen ve kış dönemine Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'la devam edecek olan Türkiye hedef büyüttü.

sabah'ın haberine göre; sezonun flaş ülkesi Belçika ile ilk 9 için kapışmayı sürdüren Türkiye, bu mücadeleyi kazanırsa hiçbir takımımız 2018/2019 sezonunun Temmuz ayında eleme oynamayacak.

Bunun için en büyük adım ise Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde devam etmesi. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansını taçlandırıp son hafta 16 vizesi alırsa 5 puan bonus Türkiye'nin olacak.

Bu ekstra katkının 5 takımla Avrupa'ya giden Türkiye'nin ülke puanına yansıması ise 1.000 puan olacak ve Türkiye Belçika ile arasındaki 1.400 puanlık farkı kapatabilecek.

Club Brugge grup sonunculuğunu garantilediği için rakibimizin bu bonusu alma şansı bulunmuyor.

ETİKETLER

TürkiyeAvrupa kupalarıŞampiyonlar LigiBeşiktaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24