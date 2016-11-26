Türkiye'ye ön eleme müjdesi

Beşiktaş, grubunda ilk 2 sırada yer aldığı taktirde Türkiye’yi Belçika’nın üzerine çıkaracak ve Türk takımları seneye Avrupa kupalarında Temmuz ayında ön eleme oynamayacak

Son 3 yıldaki ülke puanı performansının üzerine çıkmayı şimdiden garantileyen ve kış dönemine Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'la devam edecek olan Türkiye hedef büyüttü.

sabah'ın haberine göre; sezonun flaş ülkesi Belçika ile ilk 9 için kapışmayı sürdüren Türkiye, bu mücadeleyi kazanırsa hiçbir takımımız 2018/2019 sezonunun Temmuz ayında eleme oynamayacak.



Bunun için en büyük adım ise Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde devam etmesi. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansını taçlandırıp son hafta 16 vizesi alırsa 5 puan bonus Türkiye'nin olacak.



Bu ekstra katkının 5 takımla Avrupa'ya giden Türkiye'nin ülke puanına yansıması ise 1.000 puan olacak ve Türkiye Belçika ile arasındaki 1.400 puanlık farkı kapatabilecek.



Club Brugge grup sonunculuğunu garantilediği için rakibimizin bu bonusu alma şansı bulunmuyor.