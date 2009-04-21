Türkiye'ye NATO'da yardımcılık da yok

'Rasmussen tercihi gereksiz bir hata'

Türkiye, Rasmussen’den, PKK’nın Danimarka merkezli yayın organı Roj TV’nin yayınlarını durdurmasını istiyor ve Hz. Muhammed’i aşağılayan karikatürler konusunda en azından bir özür bekliyordu.NATO'nun 60'ıncı yıl zirvesi sırasında krize dönüşen olay sırasında, ABD Başkanı Barack Obama devreye girmiş ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Danimarka Başbakanı Rasmussen arasında bir mutabakat sağlanmıştı. Buna göre, Rasmussen'e vekalet edecek olan genel sekreter yardımcılığına bir Türk atanacaktı.NTV televizyonunun haberine göre, Türkiye’nin NATO’da böyle bir pozisyona getirilmesi düşünülmüyor. Çünkü halen Genel Sekreter’in çeşitli ülkelerden 5 yardımcısı ve bir de vekili bulunuyor. Bu pozisyonların hiçbiri de boş değil. Diplomatik kaynaklar, Türkiye için yeni bir pozisyon yaratılmasının ise en azından mali açıdan düşünülmediğini belirtiyor.Türkiye’nin Genel Sekreter Yardımcılığı görevi alamaması gibi, Rasmussen de Roj TV konusunda haya somut bir adım atmadı, ayrıca İstanbul’da yapılan Medeniyetler İttifakı Zirvesi’nde karikatür krizi nedeniyle özür de dilememişti. Rasmussen, bu karikatürlerin yayımlanmasını ‘fikir özgürlüğü’ kapsamında ele aldıklarını belirtmişti.NATO Genel Sekreteri'nin vekili İtalyan, genel sekreterin siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Alman, operasyonlardan sorumlu yardımcısı ise İngiliz. Bilim programları ve diplomasiden sorumlu yardımcısı Fransız, savunma planlamadan sorumlu yardımcı Çek Cumhuriyeti, yazmanlıktan sorumlu yardımcısı ise Kanada vatandaşı.İngiltere de bütçenin artırılmasını istemezken, Amerika maliyetin ancak yüzde 15'ini karşılamaktan yana.