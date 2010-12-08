-TÜRKİYE'YE ''MÜZAKERE'' TEŞEKKÜRÜ WASHINGTON (A.A) - 08.12.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, Türkiye'nin, İran ile 5+1 arasındaki ikinci toplantıya ev sahipliği yapma arzusuna minnettar olduklarını belirtti. Crowley, günlük basın toplantısında bir soru üzerine, İran'ın nükleer programıyla ilgili Tahran ile 5+1 ülkelerinin ocak ayı sonunda İstanbul'da yeniden bir araya gelecek olmalarına ilişkin olarak, "Bunun, İran ve 5+1 temsilcileri arasındaki görüşmeler için ciddi bir sürecin başlangıcı olacağını umuyoruz" dedi. Cenevre'deki toplantının devamının gelecek olmasının cesaret verici olduğunu ifade eden Crowley, "Bu ilk toplantıdan önce de söylediğimiz gibi, birden çok mekanda birden çok toplantının yapılmasına açıktık ve gelecek ay İstanbul'da görüşülmesi kararı da tabii ki bunun bir yansıması" diye konuştu.