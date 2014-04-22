Türkiye’ye mülteci akını



Çatışmaların devam ettiği Suriye uluslararası gündemin ön sıralarında yer almayı sürdürüyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün meclis grup toplantısında yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaş ortamından kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sayısının 1 milyona yaklaştığını söyledi. Başbakan, "Şimdi biz Suriye'den bize sığınan bu kardeşlerimize kapılarımızı kapatıp 'Suriye'de ölün mü' diyeceğiz. Bunu diyebilir miyiz? Böyle bir hakkımız var mı, soruyorum sizlere” diye konuştu. Erdoğan, bu sözlerle açık kapı politikasının sürdürüleceğinin de işaretini verdi.

Muhalefet ise Erdoğan'ın lideri olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne Suriyeli muhalifleri destekleyerek Suriye'deki iç savaşta Türkiye'yi taraf konumuna getirme eleştirisinde bulunuyor.

Ürdün'de de Suriyeli mülteci akını durmuyor. Ülkede 30 Nisan tarihinde 100 bin kişi kapasiteli yeni bir mülteci kampı açılması bekleniyor. Tahminlere göre, Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana toplam 1 milyon 300 bin dolayında Suriyeli komşu ülke Ürdün'e sığındı.

Kimyasal silah saldırısı iddiaları

Öte yandan, ABD ile Fransa Suriye'deki çatışmalarda yeniden kimyasal silah kullandığını incelemek üzere harekete geçmeye hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'deki çatışmalarda ‘zehirli gazların, büyük olasılıkla da klorun' kullanıldığına dair elde kimi bulgular olduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jennifer Spaki, Suriye ordusunun böyle bir saldırı yapıp yapmadığının incelendiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da pazar günü yaptığı açıklamada, Fransa hükümetinin elinde Esad'a bağlı birliklerin kimyasal silah kullandığına dair işaretler olduğunu söylemişti. Hollande, elde henüz kesin kanıtlar bulunmadığına dikkat çekmişti.

Esad yönetimi ile muhalifler, yaklaşık bir hafta önce Kefr Zeyta bölgesinde kimyasal silah kullanıldığına dair karşılıklı suçlamalarda bulunmuştu.