Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye tutuklu gazeteci eleştirisi!

Ankara, üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nce (AKPM) hazırlanan, "Avrupa'da Medya Özgürlüğünün Durumu" başlıklı raporda, Türkiye "medya özgürlüğü ihlalleri" kapsamında eleştirildi. AKPM, tutuklanmış veya cezaevindeki gazeteci sayısını, "şok edici" olarak tanımladı.

Rusya ve Belarus ise Türkiye'den sonra ikinci eleştirilen ülkelere arasında yer aldı.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc.com'da yer alan haberine göre, AKPM'nin hazırladığı, "Avrupa'da Medya Özgürlüğünün Durumu" başlıklı rapor ve karar tasarısında, ülkedeki cezaevindeki gazeteci sayısı ve "ifade ve medya özgürlüğü önünde engel oldukları" belirtilen ve yürürlükte olan bazı yasalar nedeniyle eleştirildi.

AKPM üyesi İsveçli muhafazakar parlamenter Mats Johansson'ın hazırladığı tasarıda, birçok Avrupa ülkesindeki medya özgürlüğü ihlallerine değinilmekle birlikte, en fazla eleştirilen ülkelerin Rusya, Belarus ve Türkiye oldukları görüldü.

'Şok edici' olarak tanımlandı

Tasarıda, Türkiye'de "siyasi görüşlerini ifade ettikleri ve dinamik bir demokraside gerekli siyasi tartışmaya katkıda bulundukları için" haklarında soruşturma açılmış, tutuklanmış veya cezaevindeki gazeteci sayısının "olağanüstü yüksek" olması, AKPM açısından "şoke edici" olarak tanımlandı.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301'inci maddesindeki değişiklikleri yeterli bulmayan AKPM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararları temelinde bu maddenin yürürlükten kaldırılmasını talep etti.

'Medya özgürlüğü ihlal ediliyor'

Taslakta, Ergenekon davası hakkında haber yapan birçok gazeteci hakkında TCK'nın 285 ve 288'inci maddeleri ile Terörle Mücadele Kanunu'nun 6'ıncı maddesi temelinde soruşturma başlatılması "endişe verici" olarak değerlendirilip, bu durumun "medya özgürlüğünün ciddi biçimde ihlal edildiği anlamı taşıdığı" ifade edildi.

Karar tasarısında, medya özgürlüğünün, Ankara ile işbirliğini kuvvetlendirmesi için Avrupa Konseyi'ne çağrıda da bulunuldu.

Rapor ve beraberindeki karar tasarısı, AKPM'nin Ocak ayında Strasbourg'da düzenlenecek olağan genel kurul toplantılarında oylamaya sunulacak.

Medya özgürlüğüyle ilgili benzer eleştirilerin AKPM'nin Türkiye hakkındaki siyasi denetim süreci raporu ile Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye hakkında hazırlamakta olduğu yıllık olağan ilerleme raporunda da tekrarlanmasının beklendiği ifade edildi. Her iki rapor da gelecek yıl ilkbahar aylarında oylanacak.