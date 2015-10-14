Türkiye'ye mali yardım uyarısı



AB Komşuluk Politikaları Komiseri Johannes Hahn, Türkiye ziyareti öncesinde Brüksel'de yaptığı açıklamada, üye ülkelere sığınmacı kriziyle ilgili olarak verdiği mali yardım sözlerini hatırlattı.

AB üyelerinin de Suriye'nin Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi komşularına yardım etmesi gerektiğini belirten Hahn, "Bölgede istikrarın sağlanması için aksi mümkün değil" diye sözlerini sürdürdü.

AB Komisyonu Başkan Vekili Frans Timmermans'la birlikte Türkiye'ye gidecek olan Hahn, AB'nin aday ülkesi Türkiye ile sığınmacı kriziyle ilgili olarak oluşturulması hedeflenen eylem planının ele alınacağını söyledi.

Eylem planı, AB'nin Türkiye'ye gelecek yıl mülteciler için yaklaşık 1 milyar euro mali yardımda bulunmasını öngörüyor. Türkiye'nin mülteci adaylarını Avrupa'ya gidişini engellemesi karşılığında da Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanması için adımlar atılması vaadinde bulunuluyor.

Türkiye'ye aktarılması planlanan paranın 500 milyon euroluk bölümünün AB bütçesinden, diğer 500 milyon euroluk bölümünün de üye ülkelerden sağlanması hedefleniyor. AB devlet ve hükümet başkanlarının 23 Eylül'de düzenlediği özel zirvede sığınmacı krizinin üstesinden gelmek için mali yardımların artırılması kararlaştırılmıştı.