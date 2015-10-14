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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'ye mali yardım uyarısı

AB'nin komşuluk politikalarından sorumlu komiseri Johannes Hahn, Türkiye ziyareti öncesinde üye ülkeleri mülteci kriziyle ilgili yardımlar konusunda uyardı.

14 Ekim 2015 16:30


AB Komşuluk Politikaları Komiseri Johannes Hahn, Türkiye ziyareti öncesinde Brüksel'de yaptığı açıklamada, üye ülkelere sığınmacı kriziyle ilgili olarak verdiği mali yardım sözlerini hatırlattı.

AB üyelerinin de Suriye'nin Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi komşularına yardım etmesi gerektiğini belirten Hahn, "Bölgede istikrarın sağlanması için aksi mümkün değil" diye sözlerini sürdürdü.

AB Komisyonu Başkan Vekili Frans Timmermans'la birlikte Türkiye'ye gidecek olan Hahn, AB'nin aday ülkesi Türkiye ile sığınmacı kriziyle ilgili olarak oluşturulması hedeflenen eylem planının ele alınacağını söyledi.

Eylem planı, AB'nin Türkiye'ye gelecek yıl mülteciler için yaklaşık 1 milyar euro mali yardımda bulunmasını öngörüyor. Türkiye'nin mülteci adaylarını Avrupa'ya gidişini engellemesi karşılığında da Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanması için adımlar atılması vaadinde bulunuluyor.

Türkiye'ye aktarılması planlanan paranın 500 milyon euroluk bölümünün AB bütçesinden, diğer 500 milyon euroluk bölümünün de üye ülkelerden sağlanması hedefleniyor. AB devlet ve hükümet başkanlarının 23 Eylül'de düzenlediği özel zirvede sığınmacı krizinin üstesinden gelmek için mali yardımların artırılması kararlaştırılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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