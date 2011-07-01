Türkiye'ye loto turizmi başladı

T24 - 9 haftadır devreden Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 19, 22, 25, 38, 45 ve 48 rakamlarını bilen 2 kişi 11 milyon 295 bin 86 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı. Azerbaycan, İngiltere ve Arap ülkelerinden yüzlerce kişi şans oyunlarındaki yüksek ikramiyeler için Türkiye'ye geliyor.

Radikal'de Sevgi Sayar Başaran imzalı habere göre, Çevre ülkelerden Türkiye’ye düzenlenen günü birlik alışveriş turlarından sonra şimdi de moda ‘şans turizmi’. Azerbaycan, İngiltere ve Arap ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden Süper Loto, Toto, piyango ve sayısalda devreden ikramiyelerin büyüsüne kapılan Türkiye’nin yolunu tutuyor.





Doğu illeri çok hareketli



Son 3 yılda en yoğun oynanan şans oyunlarından biri olan Süper Loto tam 9 hafta devretti. Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi 11 milyon 295 bin 86 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.. Ulaşılan bu rakam nedeniyle özellikle doğuda bulunan sınır illerindeki bayiler çevre ülkelerden günü birlik geçiş yapan ziyaretçilerle dolup taştı. İstanbul’daki Süper Loto bayilerini ise turistler doldurdu. İlginin en yoğun olduğu bayilerden biri de çıkan büyük ikramiyelerle ün yapan Eminönü Bahçekapı’daki Milli Piyango Nimet Abla Bayii.



Nimet Abla Bayii Yetkilisi Hasan Pan, son haftalarda özellikle yabancıların da yoğun olarak Süper Loto oynadığına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Doğudaki sınır illerinde özellikle İran ve Azerbaycan’dan günü birlik geçiş yaparak süper Loto oynayan var. Bize ise özellikle İngiliz, Arap ve Azeri turist son haftalarda çok yoğun geliyor. Bayi önündeki kalabalık ilgilerini çekiyor ve gelip ortalama 50-60 TL’lik Süper Loto oynuyorlar. İkramiyenin devrettiği haftalarda yabancıların ilgisi de katlanıyor.”



Nimet Abla yetkilisi yurtdışındaki müşterilerine APS ile de kupon gönderdiklerini açıklıyor.





Üç yılda 18 milyar TL



Türkiye’de şans oyunlarına 2009 yılında yatırılan para bir önceki yıla göre % 9.4 artarak, 6.7 milyar lira oldu. 2007, 2008 ve 2009 yıllarında ise vatandaşın cebinden şans oyunlarına toplam 18 milyar TL çıktı.





22 milyon liraya neler yapılabilir



Bankaya yatırılması halinde aylık faiz geliri 166 bin 760 lira, günlük faiz geliri ise 5 bin 558 lira.

41.509 adet Cumhuriyet Altını alınabiliyor. Ortalama 25 bin liradan 880 araç satın alınabiliyor.

Ortalama 150 bin liradan toplam 146 evin sahibi olunabiliyor.

7 tane dünyanın en pahalı otomobili Bugatti Veyron 16.4 alınabiliyor.





