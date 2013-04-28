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Dünya

Türkiye'ye kaçan çift Mısır'ı karıştırdı

Kiliseyi gençlere yardım etmekle suçlayan bir kesim kiliseye saldırdı, bölgede Hıristiyanlara ait dükkanları sekiz gün boyunca zorla kapattırdı

28 Nisan 2013 12:06

Mısır’da yaşayan Müslüman genç bir kadının Hıristiyan olup, Kıpti Hıristiyan bir gençle Türkiye’ye kaçması ülkeyi karıştırdı.

Rana el-Shazli (21) adlı üniversite öğrencisi genç kadın, ismi açıklanmayan genç Kıpti Hıristiyan sevgilisi için Müslüman oldu. Daha sonra Türkiye’ye kaçan gençlerin hikayesi yaklaşık iki ay önce gençlerin yaşadığı Wasta adlı kasabadaki bazı Müslümanlar tarafından duyuldu.

Olaya tepki gösteren halk gençlerin kaçmasıyla ilgili kasabadaki Aziz Girgis kilisesini suçladı.

Kiliseyi gençlere yardım etmekle suçlayan bir kesim kiliseye saldırdı, bölgede Hıristiyanlara ait dükkanları sekiz gün boyunca zorla kapattırdı.

Genç adamın ailesinin bazı üyeleri de el-Shazli’yi sakladıkları gerekçesiyle bir süreliğine gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde kiliseye taş atan Müslümanlara ise polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kilisenin papazı Yusuf, “Tanrı bizi korusun. Bu hikayeyle hiçbir alakamız yok” açıklamasını yaptı.

Tanınmış Mısırlı vaiz Ebu İslam ise, “Kız geri dönmeyecek. Hıristiyanlar onurumuzla oynadı” dedi.

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