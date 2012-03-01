Türkiye'ye İran'dan 'petrol alma' baskısı

T24 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İran'dan petrol alımında kesintiye gidilmesi konusunda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerle görüştüklerini söyledi.



Clinton, nükleer programından dolayı İran'a yaptırımın daha başarılı olması için Türkiye, Çin ve Hindistan gibi ülkelerle "yoğun" ve "açıksözlü" görüşmeler yaptıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Clinton, "Onlara, yapmaları gerektiğine inandığımız bir dizi adımı gösteriyoruz" dedi.

Söz konusu ülkelerdeki hükümetlerin, kamuoyu önündeki açıklamalarının ötesine ve derinine geçen adımlar attığını iddia eden ABD Dışişleri Bakanı Clinton, İran'a uygulanan yaptırımların etkisini göstermeye başladığını ve İranlıların liderleri hakkındaki düşüncelerinin değişmeye başladığını söyledi.



"Çin'in açığını Suudiler kapatabilir'



Çin'in İran'dan en fazla petrol ithal eden ülke olduğuna dikkat çeken ABD Dışişleri Bakanı Clinton, "Çin, İran'dan petrol alımında kesintiye gitmesi halinde bu açığını Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinden karşılamak için görüşmeler yapıyor" şeklinde konuştu.

İran'a karşı ekonomik yaptırımları daha da ağırlaştıracaklarını belirten Clinton, ABD'de bulunan bütün İran bankalarının hesaplarının bloke edildiğini de söyledi.