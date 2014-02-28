Türkiye’ye insan hakları eleştirisi



ABD Dışişleri Bakanlığı, perşembe günü açıkladığı 2013 yılı İnsan Hakları Raporu'nda, “güvenlik güçlerinin haklarını arayan protestoculara şiddet ve siyasi baskı uyguladığı Suriye, Türkiye, Ukrayna, Çin ve Vietnam gibi birçok ülkedeki insan hakları durumunu” değerlendirdi. Raporda, muhaliflerin demokratik haklarına yönelik yapılan baskılar öne çıktı.

Raporda, Türkiye'deki Gezi Parkı eylemlerinde, devlet yetkililerinin barışçıl protesto eylemlerini şiddet uygulayarak bastırmaya çalıştıklarına yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın raporunda, Ukrayna'daki hükümet karşıtı gösterilerde de devletin, muhaliflerin barışçıl protestolarını şiddetle bastırmaya çalıştığına yer verildi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin ise sivillere yönelik geniş kapsamlı ve sistemli şekilde saldırı düzenlediği belirtilerek, işkence, katliam yaptığı öne sürüldü. Bakanlık raporda bir kez daha, Suriye'de 21 Ağustos'ta düzenlenen kimyasal silah saldırısından Şam yönetimi sorumlu tutuldu. Sarin gazı saldırısının, aralarında 426 çocuğun bulunduğu bin 429 sivilin ölümüne yol açan ve onlarca yıldır düzenlenen en ölümcül kimyasal silah saldırısı olduğu vurgulandı.

Raporda, Çin ise internet sansürü nedeniyle eleştirildi. Pekin yönetiminin, yasalarıyla sistemli şekilde düşünce özgürlüğünü kısıtladığı belirtildi.

Washington yönetimi, İnsan Hakları Raporu’nda, insanlık dışı çalışma koşullarının olduğu ülkelere de yer vererek, en tehlikeli durumun, 2013 nisan ayında bir tekstil fabrikasının çökmesi sonucu binin üzerinde kişinin öldüğü Bangladeş’te olduğuna yer verdi.