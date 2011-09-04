Türkiye’ye ilk destek İran ve Mısır’dan

T24 - BM’nin Mavi Marmara raporunun basına sızmasının ardından, Türkiye’nin İsrail’le ilişkilerini ikinci katip düzeyine indireceği açıklamasına ilk destek İran ve Mısır’dan gelirken Fransa ise iki ülkeye diyalog çağrısında bulundu.













İran Dışişleri Bakanlığı, diplomatik ilişkilerin en alt seviyeye düşürülmesini memnuniyetle karşılarken, “BM’nin Mavi Marmara raporu üzerindeki İsrail nüfuzunun endişe verici olduğunu” bildirdi.



Bakanlık ayrıca BM’den raporla ilgili olarak İsrail nüfuzuna karşı kendisini korumasını ve resmi raporda gerekli düzeltilmenin yapılmasını istedi. Mısır’da Karame Partisi Lideri Hamdin Sabbahi de Türkiye’nin İsrail ile ilgili kararını överek, alınan kararların Türk dış politikasının saygınlığını gösterdiğini söyledi.



Sabbahi ayrıca sınırda İsrail Ordusu tarafından 6 askeri öldürülen Mısır’ın da İsrail’e karşı benzer bir eylem planı uygulaması gerektiğini söyledi. Diğer yandan Fransa, Türkiye ve İsrail arasında yaşanan diplomatik krizle ilgili olarak taraflara “diyalog çağrısı” yaparken, gerginliğin en kısa zamanda “yatıştırılması” temennisinde bulundu.



