T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Türkiye'ye ilk 5 ayda 9 milyon turist geldi

Türkiye'ye Ocak-Mayıs döneminde gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.56 artarak 9 milyon 246 bin 857'ye yükseldi.

28 Haziran 2011 03:00

T24 - Türkiye'ye Ocak-Mayıs döneminde gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.56 artarak 9 milyon 246 bin 857'ye yükseldi.


Mayıs ayındaki ziyaretçi sayısı da yüzde 4.28'lik bir artış göstererek 3 milyon 283 bin 125 oldu. Ülkemize Mayıs ayında turist gönderen ülkeler arasında Rusya birinci olurken, Almanya ikinci, İngiltere üçüncü sırada yer aldı.


2011 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.56 artış gösterdi.


Türkiye'ye bu dönemde gelen 9 milyon 246 857 turistin 436 bin 776'sını (yüzde 4.72) günübirlikçiler oluşturdu.


Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Almanya (yüzde 15.01), Rusya (yüzde 9.47), İran (yüzde 8.08), İngiltere (yüzde 6.50), Bulgaristan (yüzde 6.00), Fransa (yüzde 4.29), Gürcistan (yüzde 4.18), Hollanda (yüzde 3.88), Suriye (yüzde 3.81), Yunanistan (yüzde 2.74) oldu. Bu dönemde Almanya'dan 1 milyon 387 535, Rusya'dan 875 bin 822, İran'dan 746 bin 686 kişi Türkiye'ye geldi.


Yılın 5 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında İstanbul yüzde 30.16 ile birinci, Antalya yüzde 29.23 ile ikinci, Edirne yüzde 9.41 ile üçüncü sırada yer aldı.


Rusya en çok turist gönderen ülke

Öte yandan Mayıs ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.28'lik bir artışla 3 milyon 283 bin 125 oldu.


Mayıs ayında Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya birinci olurken, bu ülkeyi Almanya ve İngiltere izledi. 


Mayısta Türkiye'yi ziyaret eden 3 milyon 283 bin 125 yabancının 234 bin 765'i (yüzde 7.15) günübirlikçiler olarak kaydedilirken, en çok giriş yapılan sınır kapıları sırasıyla Antalya, İstanbul ve Muğla oldu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24