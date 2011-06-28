Türkiye'ye ilk 5 ayda 9 milyon turist geldi

T24 -

Mayıs ayındaki ziyaretçi sayısı da yüzde 4.28'lik bir artış göstererek 3 milyon 283 bin 125 oldu. Ülkemize Mayıs ayında turist gönderen ülkeler arasında Rusya birinci olurken, Almanya ikinci, İngiltere üçüncü sırada yer aldı.



2011 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.56 artış gösterdi.



Türkiye'ye bu dönemde gelen 9 milyon 246 857 turistin 436 bin 776'sını (yüzde 4.72) günübirlikçiler oluşturdu.



Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Almanya (yüzde 15.01), Rusya (yüzde 9.47), İran (yüzde 8.08), İngiltere (yüzde 6.50), Bulgaristan (yüzde 6.00), Fransa (yüzde 4.29), Gürcistan (yüzde 4.18), Hollanda (yüzde 3.88), Suriye (yüzde 3.81), Yunanistan (yüzde 2.74) oldu. Bu dönemde Almanya'dan 1 milyon 387 535, Rusya'dan 875 bin 822, İran'dan 746 bin 686 kişi Türkiye'ye geldi.



Yılın 5 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında İstanbul yüzde 30.16 ile birinci, Antalya yüzde 29.23 ile ikinci, Edirne yüzde 9.41 ile üçüncü sırada yer aldı.



Rusya en çok turist gönderen ülke



Öte yandan Mayıs ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.28'lik bir artışla 3 milyon 283 bin 125 oldu.



Mayıs ayında Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya birinci olurken, bu ülkeyi Almanya ve İngiltere izledi.



Mayısta Türkiye'yi ziyaret eden 3 milyon 283 bin 125 yabancının 234 bin 765'i (yüzde 7.15) günübirlikçiler olarak kaydedilirken, en çok giriş yapılan sınır kapıları sırasıyla Antalya, İstanbul ve Muğla oldu.





