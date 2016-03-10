Türkiye'ye ilgi yeniden artıyor



Alman Tatil ve Seyahat Araştırmaları Derneği’nin (FUR) Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’nda Almanların seyahat tercihlerine ilişkin yapılan bir araştırmanın sonuçlarını açıklandı. Buna göre Almanlar, sevilen seyahat bölgelerinde yaşanan terör saldırılarına rağmen tatil yapmaktan vazgeçmiyor. Almanların yüzde 59’u 2016 yılı için tatil rezervasyonlarını çoktan yapmış, yüzde 11’i ise henüz planmakta. Sadece yüzde 12’lik bir kesim kesinlikle seyahat etmeyeceğini belirtiyor. Bu rakam 2015 yılının başında da yüzde 11’i buluyordu.

Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) tarafından yapılan açıklamada, terör saldırının hedefi olan ülkelerdeki turizm branşının yakın bir zamanda toparlanması beklendiği belirtildi. DRV Başkanı Norbert Fiebig, bunun özellikle Türkiye için geçerli olduğunu düşünüyor. İstanbul ve Ankara’daki terör saldırılarının ardından yapılan rezervasyon iptallerinin geçici olduğunu kaydeden Fiebig, “Tecrübelerimiz, bu seyahat bölgelerinin çok kısa bir sürede yeniden eski popülaritesine kavuşabileceğini gösteriyor” diye konuştu.

Rezervasyonlar yeniden artıyor

Türkiye'ye 2015 yılında yaklaşık 38 milyon turist geldi. Bunun 5,5 milyonunu Almanya’dan gelen turistler oluşturdu. 2016 yılın ocak ayı sonuna kadar Almanya’dan Türkiye’ye yapılan tatil rezervasyonlarında geçen yıla oranla yüzde 40’lık düşüş kaydedildi. Ancak Alman Seyahat Acentaları Birliği Başkanı, bu durumun yaklaşık 2 haftadır düzelmeye başladığını ifade etti.

Almanya’nın ikinci büyük havayolu şirketi Air Berlin de Türkiye ve Kuzey Afrika’daki terör saldırılarının etkisini hissediyor. Bu bölgelere olan talebin gerilediğini kaydeden Air Berlin Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Pichler, bu potansiyelin Karayipler ve Balear Adaları’na kaydığını belirtti.

Türkiye üçüncü sırada

Alman Tatil ve Seyahat Araştırmaları Derneği’nin (FUR) araştırmasına göre Almanlar 2015 yılında tatil ve seyahate 87 milyar euro harcadı. 2015 yılında Almanların yüzde 29’u ülke içinde tatil yapmayı tercih etti. Alman turistlerin yurtdışı tatillerindeki ilk tercihi İspanya (yüzde 13.1). Bunu İtalya (yüzde 8,2) ve Türkiye (yüzde 7,3) takip ediyor.

Alman Tatil ve Seyahat Araştırmaları Derneği (FUR) yaklaşık 40 yıldır Almanların seyahat tercihlerini analiz ediyor. Son yapılan araştırmanın sonucu 2016 yılının ocak ayında 7 bin 500 kişi ile yapılan anketlere dayanıyor.