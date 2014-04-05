Türkiye'ye ifade özgürlüğü uyarısı



Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkenin dışişleri bakanları Atina’da gayri resmi bir toplantıda biraraya geldi. Toplantı öncesinde Almanya Dışişleri Bakanı, Türkiye’deki Twitter ve Youtube yasaklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Steinmeier “Son haftalarda Türkiye'de gördüğümüz ifade ve bilgilenme özgürlüğünün kısıtlanması birçok Avrupalı ortağımızı ve bizi de rahatsız etmiştir” diye konuştu.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Dışişleri Bakanı “Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri içerisinde bulunan bir ülke ifade ve basın özgürlüğünü kısıtlamayamaz” dedi. Steinmeier Avrupa Birliği'nin gelişmeleri “son derece dikkatli bir biçimde izlediğini” ifade etti.

Üyelik müzakereleri durdurulacak mı?

Öte yandan Angela Merkel liderliğindeki Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi bugün Berlin'de bir kongre düzenliyor. Avrupa Parlamentosu seçim programının kararlaştırılacağı kongrede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakereleri de gündeme geldi.

Kısa süre önce Almanya'da koalisyonun küçük ortağı Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi Erdoğan'ın balkon konuşmasına tepki olarak Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması çağrısında bulunmuştu.

'Müzakereler Erdoğan ile değil Türkiye ile'

Avrupa'daki muhafazakâr partilerin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde liste başı adayı Jean-Claude Juncker Berlin'deki kongre öncesinde gazetecilere konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Jean-Claude Juncker üyelik müzakerelerinin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak müzakerelerin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile değil Türkiye ile yürütüldüğünü söyledi. Juncker müzakerelerde özellikle hukuk ve hukuk devleti gibi tartışmalı alanlar üzerinde yoğunlaşılması gerektiğini belirtti.

Juncker yıllardır kaydedilen ilerlemelerin ardından son aylarda "Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde muazzam geri adımlar atıldığını" söyledi. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde mümkün olmadığını belirten Juncker bunun için "daha uzun süreye ihtiyaç olduğunu" ifade etti.