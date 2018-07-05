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Türkiye'ye iade edilen Taşdemir Atatürk Havalimanı'nda gözaltına aldı

Gülizar Taşdemir Norveç'ten sınır dışı edildi

05 Temmuz 2018 22:20

Norveç'in sınır dışı ettiği Gülizar Taşdemir,  Atatürk Havalimanı'nda gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, Norveç'te sığınma talebi kabul edilmediği için sınır dışı edilen Gülizar Taşdemir'i (42) Atatürk Havalimanı'nda bugün gözaltına aldı.

2015 yılında Norveç'e sığınma talebinde bulunan Taşdemir hakkında, 2013 yılında, Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Silahlı terör örgütü üyeliği"den çıkardığı bir arama kararı bulunduğu belirtildi. Taşdemir'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.(DHA)

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