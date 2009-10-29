Türkiye'ye 'Hitler'in Almanya'sı benzetmesi

Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde kurallara uymadığını ve AB'nin taviz verdiğini öne sürerek, bu durumun kendisine, "İkinci Dünya Savaşı öncesinde daha saldırgan olmaması için Hitler'e taviz verilmesini hatırlattığını" söyledi.



Hristofyas, İngiliz Guardian gazetesinin internet sitesinde yayımlanan demecinde, "Türkiye ve Nazi Almanya'sını kıyaslamadığını" belirtmekle birlikte, şu ağır ifadeleri kullandı:



"'Kızdırmamak için Türkiye'ye sorun çıkarmayın' demek mantıklı değil. Kurallar var ve Türkiye bunlara uymuyor. Bu durum bana İkinci Dünya Savaşı öncesinde daha saldırgan olmaması için Hitler'e taviz verilmesini hatırlatıyor. Faşizm faşizmdir, Hitler de Hitler'dir."



Kıbrıs'taki kapsamlı çözüm müzakerelerinin "beklentilerini karşılamadığını" kaydeden Hristofyas, "Farklılıklarımız ve fikir ayrılıklarımız var. Derin, derin farklılıklar" diye konuştu.



Hristofyas, Kıbrıs'ta tıkanıklığın büyük ölçüde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan kaynaklandığını savunarak, "Sayın Erdoğan ile her konuda anlaşamıyoruz" dedi.