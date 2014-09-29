Türkiye'ye havan mermisi düştü



Suriye İnsan Hakları Gözetleme Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü IŞİD pazartesi günü Kobani'nin merkezine 17 top atışı yaptı. Suriye'nin kuzeyinde IŞİD tarafından açılan ateş sonucu en az üç sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda insanın yaralandığı açıklandı.

Öte yandan yabancı ajanslarda yer alan haberlerde, bazı havan mermilerinin Türkiye sınırları içine düşmesi sonucu bazı mültecilerin de yaralandığı kaydedildi.

IŞİD ile çatışmaların Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine yakın sınır hattında şiddetlenmesi üzerine, bölgeye zırhlı araçlar sevk edildi.

Mürşitpınar Mahallesi'ndeki boş araziye havan mermisi düşmesi üzerine bölgedeki 35 tank, sınır bölgesine sevk edildi. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, tanklar bir süre hareket ettikten sonra silahlarını Suriye tarafına çevirdi.

Türkiye Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesindeki açıklamada, “üç havan mermisinin düşmesi sonu angajman kuralları çerçevesinde misli ile karşılık verildiği, olayda herhangi bir can kaybının meydana gelmediği” belirtildi.

IŞİD, uzun bir süredir Kobani'yi kontrol altına almaya çalışıyor.

ABD Ordusu'ndan yapılan açıklamada ise IŞİD'i hedef alan saldırılarda Suriye'nin kuzeyindeki Manbij kentinde sivillerin de öldüğü yönündeki haberlerin doğru olmadığı bildirildi. Bu iddiaları doğrulayacak kanıtların olmadığı kaydedildi.