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Spor

Türkiye'ye halterde altın madalya

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda 69 kiloda...

08 Kasım 2011 02:00

T24 - Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda 69 kiloda Mete Binay koparmada 157 kiloyu kaldırarak dünya şampiyonu oldu. Aynı kiloda Ekrem Celil ise 18. sırada kaldı. 

Halterde altın madalya

Koparmada Mete Binay ilk hakkında 154 kiloyu, ikinci hakkında 157 kiloyu kaldırdı. Mete Binay son hakkında ise 166 kiloyla dünya rekorunu denedi, ancak başarılı olamadı ve 157 kiloluk kaldırışıyla altın madalyayı kazandı.

Ekrem Celil ise koparmadaki ilk hakkında 138 kiloda başarılı olamadı, ikinci hakkında 138 kiloyu kaldırırken, son hakkında 141 kiloda da başarılı olamayınca koparmayı 138 kiloyla 18. sırada tamamladı.

Bu kiloda gümüş madalyayı Rus sporcu Oleg Chen 156 kiloluk kaldırışıyla, bronz madalyayı ise Çinli sporcu Deshang Tang 155 kiloluk kaldırışıyla elde etti.


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