Türkiye'ye halterde altın madalya

T24

Koparmada Mete Binay ilk hakkında 154 kiloyu, ikinci hakkında 157 kiloyu kaldırdı. Mete Binay son hakkında ise 166 kiloyla dünya rekorunu denedi, ancak başarılı olamadı ve 157 kiloluk kaldırışıyla altın madalyayı kazandı.Ekrem Celil ise koparmadaki ilk hakkında 138 kiloda başarılı olamadı, ikinci hakkında 138 kiloyu kaldırırken, son hakkında 141 kiloda da başarılı olamayınca koparmayı 138 kiloyla 18. sırada tamamladı.Bu kiloda gümüş madalyayı Rus sporcu Oleg Chen 156 kiloluk kaldırışıyla, bronz madalyayı ise Çinli sporcu Deshang Tang 155 kiloluk kaldırışıyla elde etti.