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Türkiye'ye Google ve YouTube çağrısı

AGİT, Özgür Medya birimi Türkiye'ye, YouTube ve Google'a ulaşımın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

23 Haziran 2010 03:00

T24 - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Özgür Medya birimi Türkiye'ye, YouTube ve Google'a ulaşımın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AGİT Özgür Medya Temsilcisi Dunja Mijatovic yaptığı açıklamada, Türkiye'de Mayıs 2007'de yürürlüğe giren 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un "uluslararası standartlara ulaştırılması" çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Çeşitli kaynaklardan ulaştıkları bilgiye göre, Türkiye'de son iki yıl içinde 5 binden fazla internet sayfasına ulaşımın mümkün olmadığını ifade eden Mijatoviç, "Yasanın mevcut haliyle sadece ifade özgürlüğünü değil, aynı zamanda bireylerin bilgiye ulaşmasını büyük ölçüde kısıtladığını" savundu.

Mijatovic, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na da YouTube ve Google başta olmak üzere bugüne kadar ulaşımı yasaklanan internet sayfalarının acilen açılması çağrısını içeren bir mektup gönderdiğini bildirdi.

Türkiye Ulaştırma Bakanlığının Youtube ve Google ile yaptığı görüşmelere de işaret eden AGİT Özgür Medya Temsilcisi Mijatovic, bakanlığın YouTube ve Google'den vergi istemesinin de ilgili yasaya aykırı olduğunu ileri sürdü.



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