'Türkiye’ye gönderilen sığınmacılara verilen yemekler böcekli, durumları çok kötü'

Avrupa Birliği ile imzalanan anlaşma uyarınca Türkiye'ye gönderilen sığınmacıların, 3 haftadır çok kötü şartlarda kamplarda tutulduğu ve avukatlarıyla görüştürülmediği belirtildi.

tr.sputniknews.com'un haberine göre, İngiliz Guardian gazetesinin İstanbul Muhabiri Patrick Kingsley imzalı haberde, Türkiye’ye gönderilen sığınmacıları ‘zorunlu alıkonma, anlaşılmaz iltica prosedürleri ve yetersiz barınma koşullarının’ beklediğini ileri sürüldü.

Kignsley haberinde, kendisine ulaşan Suriyeli sığınmacılar için “Şu anda içinde bulunduğumuz durumun ne kadar kötü olduğunu hayal bile edemezsiniz” ifadelerine yer verdi.

'Yiyecekler yenir gibi değil, içinde böcek var'

Haberde, Kingley’e Suriye’ye geri dönmek istediğini söyleyen Osmaniye Düziçi’ndeki kampta kalan iki çocuklu bir anne, “Ben ve çocuklarım acı çekiyoruz, yiyecekler yenir gibi değil. Çocuklarımı yine de bu yemekleri yemeleri için zorluyorum çünkü hiçbir şey alacak param yok ama yine de içinde böcek olduğu için reddediyorlar” dedi.

'Gitmemize izin vermiyorlar, hamileyim, durumum iyi değil'

Türkiye’de kalan ailelerine kavuşmak için iltica başvurusundan vazgeçen birçok Suriyelinin kamplarda tutulduğunu belirten Kingsley, ismini vermek istemeyen hamile bir Suriyeli'nin, “Gitmemize izin vermiyorlar. Hamileyim ve durumum iyi değil, benim burada ne işim var? Bize sadece beklememiz gerektiğini söylüyorlar. Eğer ne kadar beklememiz gerektiğini söyleselerdi, bunu kabul edebilirdik ama bilmiyoruz” ifadelerini kullandığını söyledi.

Yunanistan’dan Türkiye’ye 27 Nisan’da geri gönderilen 12 Suriyeli 2 haftadır Düziçi’ndeki kampta tutulurken; Kingley’e konuşan Türk hükümetinden bir yetkili, “Onları geçmişlerine dair kontroller bittikten sonra gelecek hafta serbest bırakacağız” açıklamasında bulundu.