Türkiye’ye gönderilen mahkumun başına ödül

T24 - İsrailli bir aile oğlunu öldüren katillere suikast düzenleyecek kişilere 100 bin dolar ödül vaadetti.



İsrail'li Gilad Şalit'le bini aşkın Filistinlinin tarihi takasının yankıları sürüyor.



Filistinli tutuklular her ne kadar İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in affıyla salıverilse ve bu karar Yüksek Mahkemece onaylansa da, İsrailli aileler mahkemelerde haklarını arama yoluna gidebilir.



Bazı aileler ise şimdiden daha da ileri gitti. +972 isimli bir bloga göre, Şlomo Libman adlı oğulları 1998’de Filistinlilerce öldürülen bir aile, katillere suikast düzenleyecek kişilere 100 bin dolar ödül vaadetti.



Hürriyet'te yer alan habere göre, mahkumlardan biri Gazze’ye, diğeri Türkiye’ye sınırdışı edilmiş durumda.



Açıklama, İngilizce, İbranice, Arapça ve Türkçe yapıldı.



