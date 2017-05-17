"Türkiye'ye gittin' diye Çin'e sokmadılar!"

Ümit Kıvanç*

Tayyip Erdoğan ve çevresindeki "başdanışmanlar" idaresinin en parlak ve çarpıcı buluşlarından biri, NATO'ydu, ABD'ydi, AB'ydi, hepsine, külliyen "Batı"ya boşverip ülkenin rotasını başka yöne çevirme, hepimizin bildiği üzre. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü bir Viyana seferiyle kıyaslanabilir beklentilerle yüklü Washington ziyaretine pek az kaldı. Erdoğan'ın Türk İslâmcılığının potansiyel ebedî dostu gözüyle bakılan Donald Trump'la görüşmesi kendi başına bir sorular-sorunlar-ihtimaller yumağı. Bu görüşme mevzu edildiğinde ister istemez hemen peşine takılıp önümüze gelen mevzu da Türkiye Cumhuriyeti'nin alternatif dış siyaset, ittifak vs. arayışları. Veya ihtimalleri. Veya imkânları. Veya imkânsızlıkları.

"Ahbabımız Putin"le hiç de iktidar propaganda aygıtının vaat ettiği ve özendiği gibi sarmaş dolaş olunamayacağı yavaş yavaş herkesçe görülüyor. Fakat "Çeker gideriz Şangay Beşlisi'ne!" heyheylenmesinin yankıları hâlâ Altay yöresinden duyuluyor. Çin der demez akla gelmesi gereken "Uygurlar meselesi"ne dair toparlayabildiklerimi bu hafta P24'te yazdım, "Şangay Beşlisi, Uygur onlusu, güzel ikili" başlığı altında.



Şimdi buna güncel bir gelişmeyi eklemek isterim. Ufak bir hadise. Lâkin anlam ve önemi simgesel olmanın çok ötesinde. Olabileceklere dair epeyce anlam ve ihtimal yüklü bir olay: Türkiye üzerine de çalışan, Türkiye'ye çok gelip giden Hollandalı gazeteci Harald Doornbos Çin'e sokulmadı. Elindeki Hollanda pasaportunda -haliyle- Türkiye'ye giriş-çıkış damgaları var; bu yüzden! Doornbos'u Pekin havalimanında sekiz saat tuttular, "Türkiye'ye niye gittin?" diye sorguladılar, sonunda da giriş izni vermeden uçağa koyup geri gönderdiler. Göndermeden önce de pasaportundaki TC giriş-çıkış damgalarının fotokopilerini alıp, bu yüzden Çin'e sokulmadığına dair belgeyi imzalattılar.



Doornbos, dönüş uçağında geri gönderilen iki Özbek'le berabermiş; ikisinin de geçerli Çin Halk Cumhuriyeti vizeleri varmış, fakat daha önce Türkiye'ye gittikleri için ülkeye sokulmamışlar.



Aktarayım dedim. Bunun üzerine P24'teki yazıya bir göz atarsanız iyi olur. Çekip gidelim diyorum Şangay Beşlisi'ne.

* Bu yazı riyatabirleri.blogspot.com.tr'de yayınlanmıştır