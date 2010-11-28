Türkiye'ye giriş-çıkış yapılamıyor

T24 - Bilgisayar sistemlerinin çökmesi nedeniyle Türkiye'deki gümrük kapılarında giriş ve çıkış işlemleri yapılamadı. Sınır kapılarında saatlerce beklemek zorunda kalan sürücüler, bu durumla sık karşılaştıklarını söyleyerek çözüm bulunmasını istediler.

Türkiye'den karayolu ile yurtdışına çıkış yapmak isteyen ya da giriş için gümrük kapılarına gelen araçların ve sürücülerinin kayıtlarının yapıldığı bilgisayar sistemi akşam saatlerinde çöktü.

Kapıkule sınır kapısında yurt dışına çıkış yapmak isteyen TIR'lar 17 kilometre kuyruk oluşturdu. Hamzabeyli sınır kapısındaki kuyruk ise 8 kilometreyi buldu.

Gümrük görevlileri bilgisayar başında sürücüler de araçlarında saatlerce sistemin çalışmasını bekledi.

Hatay'ın Cilvegözü sınır kapısındaki kuyruk ise 20 kilometreyi buldu. Duruma isyan eden TIR sürücüleri ise kimsenin kendileri ile ilgilenmediğinden yakındı.

Yaklaşık 5 saat sonra arızanın giderilmesiyle giriş ve çıkış işlemleri yeniden başladı.



