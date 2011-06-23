Türkiye’ye gemiyle kadın köle taşınıyor

T24 - ‘Kadın ticareti’ konusunda çalışmalarıyla tanınan Christine Craine, Doğu Rusya’dan kadınların iş umuduyla kandırılarak Türkiye’ye yük gemileriyle taşındığını ve bazı kadınların yolculukta havasızlıktan öldüğünü öne sürdü.





Amerikan CNN televizyonunun Freedom Project isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında yayımlanan bir makale Türkiye üzerinden yapılan insan ticaretinin korkunç detaylarını gözler önüne serdi. Uluslararası yasadışı kadın ticareti konusunda çalışmalarıyla tanınan ve A21 Campaign isimli kampanyayı başlatan Christine Craine’in anlattığı hikaye çoğu Rusya’dan yola çıkan onlarca kadının daha iyi bir hayat uğruna kandırıldığını ve bu uğurda hayatını kaybettiğini gösterdi.

Craine’in anlattığı tüyler ürpertici hikâyelerden birinin detayları şöyle:

“Doğu Rusya’da Yunan adalarında çalışma vaadiyle bir şirkete buşvuran 60 kadın, acentanın düzmece olduğunu bilmiyordu. Yeni bir hayat umuduyla yola çıkan kadınlar normal yollardan Yunanistan’a gideceklerini düşünürken zorla bir konteynıra sokuldu.



‘En az 30 kadın öldü’

Yolda en az 30 kadın havasızlıktan ve kötü şartlardan can verdi. Diğer kadınlar kurtarılarak Türkiye’de bir apartmana kapatıldı. Burada polis üniforması giymiş kişiler tarafından defalarca tecavüze uğradılar. Kadınlar Türkiye’de bir süre tutulduktan sonra bu kez minik botlarla Yunanistan’a gönderildiler. Talihsiz kadınların imdadına sahil güvenlik yetişti. Son anda yapılan bir operasyonla kurtarıldılar.



Christine Craine “Kadınların yanına gittiğimizde bizim de onları satacağımızı düşündüler. Sonra bir tanesi bana dönüp ağlayarak ‘Eğer gerçekten bize yardım etmek istiyorsanız neden daha önce gelmediniz?’ diye sordu. Yanıt veremedim. Daha sonra hepsini sığınaklara yerleştirdik” dedi. A21 Campaign’in Yunanistan ve Ukrayna’da sığınma evleri bulunuyor.