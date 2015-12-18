Türkiye'ye gelmeyen Rus voleybol takımları, hükmen mağlup sayıldı

Türkiye'de can güvenliklerinin olmadığı iddiasıyla Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki Arkas Spor ve Ziraat Bankası ile oynamaları gereken maçlara gelmeyen Rus takımları Belegorie ile Dinamo Moskova hükmen mağlup ilan edildi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Erkekler DenizBank Şampiyonlar Ligi'nde, Türkiye'deki maçlarına gelmeyen Rus Belogorie Belgorod ile Dinamo Moskova'nın, bu karşılaşmalarda hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

A Grubu'nda yer alan Belogorie, 1 Aralık'ta İzmir'de Arkas Spor ile oynaması gereken maça, B Grubu'Ndaki Dinamo Moskova da 2 Aralık'ta Ankara'da Ziraat Bankası ile oynaması gereken karşılaşmaya gelmemişti.

Rus takımları, Türkiye'de can güvenliklerinin olmadığını bahane edip, karşılaşmaların tamamen iptal edilmesini ya da tarafsız bir ülkede oynanmasını talep etmişti.

Konuyu değerlendiren CEV Yönetim Kurulu, her iki Rus ekibinin de hükmen mağlup ilan edilmesine karar verdi.

Arkas ve Ziraat Bankası'na 3'er puan eklenecek



Bu karara göre iki Türk ekibinin hanesine 3'er puan daha eklenecek. Dördüncü maçların geride kaldığı ligde, A Grubu'nda 5 puanla 3. sırada yer alan Arkas Spor, 8 puanla ikinci sıraya yükselecek.

B Grubu'nda 6 puanla 2. sırada yer alan Ziraat Bankası ise 9 puanla bir basamak yükselerek, 7 puanlı Dinamo Moskova'dan liderliği devralacak.