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Ekonomi

Türkiye'ye gelen yabancı turistler 11 ayda yüzde 27.68 arttı

İstanbul, 29 Aralık (DHA) - Türkiye'ye gelen yabancı turistler, Rusya'dan girişlerde yüzde 465'i bulan artışın da etkisiyle yılın ilk 11 ayında da yüzde 27

29 Aralık 2017 15:31

İstanbul, 29 Aralık (DHA) - Türkiye\'ye gelen yabancı turistler, Rusya\'dan girişlerde yüzde 465\'i bulan artışın da etkisiyle yılın ilk 11 ayında da yüzde 27.68 arttı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye\'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Kasım\'da yüzde 22.13 artışla 1milyon 653 bin kişiye yükseldi. Türkiye\'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yılın ilk 11 aylık döneminde de 30.7 milyon kişiye çıktı.
Türkiye\'ye gelen Rus ziyaretçi sayısı Ocak-Kasım\'da yüzde 465 artışla, geçen yılın aynrı dönemindeki 822 bin kişiden 4.65 milyon kişiye çıktı. Buna karşılık, Türkiye\'ye en çok turist yollayan ülkelerden Almanya\'dan gelişler aynı dönemde yüzde 8.23 düşüşle 3.45 milyon kişiye geriledi.
Yılın ilk 11 aylık döneminde Rusya\'dan sonra en yüksek girişlerde, yüzde 138 ile Tayland, yüzde 117 ile Irak, yüzde 48 ile İran, yüzde 74 ile Endonezya, yüzde 60 ile Slovakya, yüzde 103 ile Belarus, yüzde 68 ile Kazakistan öne çıkarken, ABD\'den girişler yüzde 28, Kanada\'dan girişler yüzde 26, Hollanda\'dan girişler yüzde 13, İzlanda ve Norveç\'ten girişler yüzde 27 azaldı.
Türkiye\'ye yabancı turist girişleri 2014 yılında 36.8 milyon ve 2015\'te 36.2 milyon kişi düzeyindeyken, Rusya ile yaşanan \"uçak düşürme krizi\" başta olmak üzere orta çıkan güvenlik endişeleriyle 2016 yılında 25.3 milyon kişiye gerilemişti.

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