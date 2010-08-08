Türkiye'ye gelen turist sayısı arttı

T24 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı, bu yılın ilk 6 ayında, Türkiye'ye gelen turist sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 9,26 oranında artış görülürken, turizm gelirlerindeki artışın yüzde 3,6'da kaldığını belirtti.





Taşbaşı, bu yılın ilk 6 ayında gelen ziyaretçi sayısının 11 milyon 571 bin 427 olarak gerçekleştiğini dile getirerek, Türkiye'nin bu yılki 30 milyon hedefine doğru ilerlediğini kaydetti.



Artışların aynı oranda olmamasının, ekonomik krizle bağlantılı olduğunu, kriz dönemlerinde insanların tatil için ayırdıkları bütçelerini azalttıklarını, ortalama konaklama sayılarını da düşürdüklerini kaydeden Taşbaşı,Türkiye'nin, kitle turizmine yönelik bir ülke olmasının da turizm gelirlerinin düşmesinde etken olduğunu dile getirdi. Taşbaşı, turizm gelirlerinin istenilen seviyeye gelmesi için pazarlama politikalarında değişiklik yapılmasının doğru olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Aynı ürünü her sene aynı taktikle, yöntemle satarsanız bir süre sonra satışınız durur ve sonra yavaş yavaş düşmeye başlar. Ya değişik ambalajlarla ya muhteviyatını değiştirerek, her sene veya belli aralıklarla yeni bir ürün sunuyormuş gibi pazarlama yapmanız gerekiyor.'' Genellikle Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen birinci ülkenin Almanya, ikinci ülkenin Rusya olduğunu ifade eden Taşbaşı, ''Rusya pazarında da önemli bir artış söz konusu. Bu yılın ilk 6 ayında Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 25,30'luk artış ile 1 milyon 257 bin 630 kişiye ulaştı. Önümüzdeki yıllarda Rusya'nın bize en çok ziyaretçi gönderen Almanya'nın yerine geçme gibi bir atak içinde olacağını öngörüyoruz. Bu anlamda da bu pazara çok önem veriyoruz'' şeklinde konuştu.





Taşbaşı, İsviçre, Belçika gibi bazı Avrupa ülkelerinden gelen turist sayılarında geçen yıla göre yüzde 5-6'lık düşüşler görüldüğünü vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ortadoğu pazarında ise ciddi artışların olduğunu görüyoruz. İran, Suriye, Suudi Arabistan ve Dubai'den gelen ziyaretçi sayılarında ciddi artışlar oldu. İran'dan geçen yıl, 1 milyon 300 bin ziyaretçi gelmiş, bu yılın ilk 6 ayında gelen ziyaretçi sayısı 900 binin üzerinde. Suriye'den 375 binin üzerinde turist gelmiş. Dubai, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi ülkelerden gelen turist sayıları küçük rakamlar gibi gözükse de büyük artışlar içeriyor.''





Taşbaşı, ocak-haziran ayı rakamlarına göre Türkiye'ye gelen ziyaretçi açısından en çok artış gösteren ülkelerin yüzde 108 ile Suriye, yüzde 75,78 ile İran, yüzde 57,36 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 42,86 ile Japonya, yüzde 25,30 ile Rusya, yüzde 29,69 ile Suudi Arabistan ve yüzde 17,57 ile İngiltere olduğunu belirtti.



Turizm açısından bu yılın iyi gittiğini, ancak artık Türkiye'nin farklı yerlerini, yörelerini hizmete açmak, özellikle kültür turizminde yeni destinasyonlar yaratmak gerektiğini belirten Taşbaşı, ''Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın önderliğinde Mersin bölgesinin, özellikle Anamur, Silifke, Gazipaşa ve yakın bölgelerini canlandırma ve oralarda yeni bir destinasyon yaratma gibi bir çalışmamız var'' dedi.