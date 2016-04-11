T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye’ye gelen Kral Selman, uçaktan yürüyen merdivenle indi

Selman, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılacak

11 Nisan 2016 20:20

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Türkiye’ye geldi. Kral Selman’ı Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından karşılanan Kral Selman uçaktan yürüyen merdiven ile indi.

Hürriyet’in haberine göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde 10-15 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi için Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak olan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Türkiye’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kral Selman’ı Ankara Esenboğa Havalimanı’nda karşıladı.

Kral’ın uçaktan inmesi için yanaştırılan merdivenini yürüyen merdiven olması ise dikkat çekti.

Yürüyen merdivenden inen Kral Selman bu kez de hareketli bir platform aracılığı ile Erdoğan’ın yanına indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılamanın ardından Kral Selman ile Esenboğa Havalimanı VİP salonuna giriş yaptı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Türkiye ziyaretinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanında bölgesel konularda da önemli görüşmelerin yapılması bekleniyor.

ETİKETLER

kral selmanuçakhavalimanımerdivenyürüyen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24