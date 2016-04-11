Türkiye’ye gelen Kral Selman, uçaktan yürüyen merdivenle indi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Türkiye’ye geldi. Kral Selman’ı Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından karşılanan Kral Selman uçaktan yürüyen merdiven ile indi.

Hürriyet’in haberine göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde 10-15 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi için Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak olan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Türkiye’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kral Selman’ı Ankara Esenboğa Havalimanı’nda karşıladı.

Kral’ın uçaktan inmesi için yanaştırılan merdivenini yürüyen merdiven olması ise dikkat çekti.

Yürüyen merdivenden inen Kral Selman bu kez de hareketli bir platform aracılığı ile Erdoğan’ın yanına indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılamanın ardından Kral Selman ile Esenboğa Havalimanı VİP salonuna giriş yaptı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Türkiye ziyaretinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanında bölgesel konularda da önemli görüşmelerin yapılması bekleniyor.