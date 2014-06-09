İran'dan Türkiye'ye 18 yıl sonra ilk ziyaret

İran ile Batı arasındaki ilişkilerde yumuşama sağlayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. 18 yıl sonra İran'dan ilk resmi ziyareti yapan Ruhani'ye eşlik eden 8 bakan ve 1 bir başbakan yardımcısından oluşan heyet, İran'ın dış ziyaretlerindeki en kalabalık resmi heyetlerinden birine tekabil ediyor.

Ruhani'yi Esenboğa Havalimanı'nda Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, büyükelçilik yetkilileri ve diğer ilgililer karşıladı.

Ruhani, 18 yıl sonra Türkiye'ye resmi ziyaret yapan ilk İran Cumhurbaşkanı. Ruhani'nin selefi Mahmud Ahmedinejad da Gül'ün davetiyle bir "çalışma ziyareti" kapsamında 14 Ağustos 2008'de İstanbul'a gelmişti.

Resmi ziyaret gerçekleştiren yabancı liderlerin programları Anıtkabir ziyareti ile başlasa da Ruhani de daha önceki İran cumhurbaşkanları gibi Anıtkabir’e gitmedi. Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever, AA’ya açıklamasında Türkiye ile İran arasında cumhurbaşkanları düzeyindeki protokolleri uygulama geleneğinde anıt mezar ziyaretlerinin yer almadığını bildirdi. Aynı şekilde iki ülke arasındaki protokol gereği Türkiye'den İran'a giden Türk heyetleri de Humeyni'nin mezarını ziyaret etmiyor.

Çankaya Köşkü’nde resmi törenle karşılanan Ruhani ile Gül arasındaki ikili ve heyetler arası görüşmeler başladı. İki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğine ilişkin altı anlaşmanın imzalanması planlanıyor.

Görüşmeler, İran’a nükleer programından dolayı uygulanan ambargonun kalkmasıyla birlikte iki ülke arasında ticaret hacmini 2015 yılında 30 milyar dolara çıkartma hedefiyle yapılacak. Türkiye-İran Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi de Ruhani ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın imzaları ile kurulacak.

Törene Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı katıldı.

Hedef 30 milyar dolar

Ruhani’nin ikinci durağı ise Başbakanlık olacak. Erdoğan ve Ruhani’nin başkanlığında, iki ülkenin bakanlarının da katılımıyla kurulacak olan konsey ilk toplantısını yapacak. Ziyarete, 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi damgasını vursa da ikili siyasi ilişkiler, enerji alanında işbirliği ve bölgesel gelişmeler de ele alınacak. Suriye konusunda istişarede bulunulacak.