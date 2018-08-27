Türkiye'ye gelen ABD heyeti ile S-400 ve F-35 görüşmesi

Washington ile Ankara arasında gerginlik devam ederken ABD Kongresi'nden bir heyet Ankara'ya geldi. Basına yansıyan bilgiye göre bu heyet ile yapılan görüşmede S-400 hava savunma sistemi ve F-35 uçaklarıyla ilgili konular görüşüldü.

ABD Kongresi'den bir heyet, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. ABD'den Ankara'ye gelen heyetin başkanlığını Michael R. Turner yapıyor. Türk heyetin başkanlığını ise Osman Aşkın Bak yaptı.

NTV'nin aktardığı habere göre Türk heyet ile ABD heyeti, F-35, S-400 ve PKK konusunu görüştü.

ABD heyeti, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi durumunda F-35'lerle ilgili yaptırımların kaldırılabileceği mesajı verdi.

Habere göre heyet, Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi mesajını verirken, Türk heyeti ABD Kongresi'nin Türkiye'ye karşı olumsuz tavrını kaldırmasını istedi.

Türk heyeti ise PKK ile mücadelede ABD'nin üzerine düşeni yerine getirmediğini, daha fazla iş birliği yapması gerektiğini belirtti.