Türkiye'ye gelecekleri iddia edilmişti; Prens Harry ve Meghan Markle'ın balayı adresi belli oldu

Ruanda, Zambiya ve Botsvana Cumhuriyeti, Hawaii, Meksika ve Türkiye'den Kapadokya'nın listede olduğu Prens Harry ve ABD'li nişanlısı Meghan Markle'ın balayı adresi belli oldu. Ünlü çift balayı için Güney Afrika ülkesi Namibya'yı tercih etti.

İngiltere tahtının beşinci sıradaki varisi Prens Harry ve ABD'li nişanlısı Meghan Markle, balayını Güney Afrika ülkesi Namibya'da geçirecek.

Dailymail'in haberine göre çift; 19 Mayıs'ta gerçekleşecek düğün sonrasında ünlü çift siyah gergedan, zürafa ve fillerin yaşadığı Namibya'nın en yeni turistik merkezi olan Hoanib Vadisi Kampı'nda kalacak.

Geceliği 500 sterlin (yaklaşık 3 bin TL) olan çöl ortasındaki evler, en yakın kasabaya dört saat uzaklıkta yer alıyor.