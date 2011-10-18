T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türkiye'ye gelecekler ANKARA (A.A)

18 Ekim 2011 12:59

-Türkiye'ye gelecekler ANKARA (A.A) - 18.10.2011 - İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma çerçevesinde serbest bırakılacak Filistinlilerden bir bölümünün Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Filistin tarafının yaptığı yazılı başvuru üzerine ve İsrail ile Hamas arasında varılan, İsrailli asker Gilad Şalit'e karşılık 1027 mahkumun salıverilmesi anlaşmasının uygulanmasına Türkiye'nin katkısı çerçevesinde serbest bırakılacak Filistinlilerden bir bölümü, Mısır ve Katar'ın yanı sıra Türkiye'ye gelecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24