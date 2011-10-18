-Türkiye'ye gelecekler ANKARA (A.A) - 18.10.2011 - İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma çerçevesinde serbest bırakılacak Filistinlilerden bir bölümünün Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Filistin tarafının yaptığı yazılı başvuru üzerine ve İsrail ile Hamas arasında varılan, İsrailli asker Gilad Şalit'e karşılık 1027 mahkumun salıverilmesi anlaşmasının uygulanmasına Türkiye'nin katkısı çerçevesinde serbest bırakılacak Filistinlilerden bir bölümü, Mısır ve Katar'ın yanı sıra Türkiye'ye gelecek.