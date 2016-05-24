'Türkiye'ye gelecek' denen Lucescu, Zenit'le anlaştı

Rusya Premier Lig takımlarından Zenit, Portekizli Andre Villas-Boas'tan boşalan teknik direktörlük görevine Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu'yu getirdi.

Rus ekibinden yapılan açıklamada, Lucescu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Lucescu, Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadıktan sonra 2004'te Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü üstlenmişti.



Son dönemde adı Galatasaray ile anılan tecrübeli teknik adam, Shakhtar Donetsk'te görev yaptığı 12 senede 8 lig, 6 Ukrayna Kupası, 7 Ukrayna Süper Kupası ve bir UEFA Kupası olmak üzere 22 kupa zaferi yaşamıştı.