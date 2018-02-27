T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'ye geçmek isteyen yabancı uyruklu 5 kişi donarak öldü

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinin karşısında, Irak topraklarından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan, yabancı uyruklu 3'ü çocuk, 1'i kadın 5 kişi, donarak yaşamını yitirdi

27 Şubat 2018 17:03

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinin karşısında, Irak topraklarından yasa dışı yollarla Türkiye\'ye geçmeye çalışan, yabancı uyruklu 3\'ü çocuk, 1\'i kadın 5 kişi, donarak yaşamını yitirdi. İncelemenin ardından, aile oldukları değerlendirilen 5 kişinin cenazeleri, Iraklı yetkililer tarafından sınırdan alındı.
Hakkari\'nin Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Derecik beldesi Samanlı köyünün yakınlarında, sınırın diğer tarafında, 5 cesedi gören köylüler, jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, yabancı uyruklu 3\'ü çocuk, 1\'i kadın 5 kişinin, yasa dışı yollarla Türkiye\'ye geçmek isterken, donarak yaşamını yitirdiklerini belirledi.
Jandarmanın haber vermesi üzerine cenazeler, Iraklı yetkillier tarafından sınırdan alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Azer DEMİRŞEMDİNLİ Hakkari DHA HAKKARİIrakTürkiyeHakkariDerecikSamanlıJandarmanınIraklı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24