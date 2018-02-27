Türkiye'ye geçmek isteyen yabancı uyruklu 5 kişi donarak öldü

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinin karşısında, Irak topraklarından yasa dışı yollarla Türkiye\'ye geçmeye çalışan, yabancı uyruklu 3\'ü çocuk, 1\'i kadın 5 kişi, donarak yaşamını yitirdi. İncelemenin ardından, aile oldukları değerlendirilen 5 kişinin cenazeleri, Iraklı yetkililer tarafından sınırdan alındı.

Hakkari\'nin Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Derecik beldesi Samanlı köyünün yakınlarında, sınırın diğer tarafında, 5 cesedi gören köylüler, jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, yabancı uyruklu 3\'ü çocuk, 1\'i kadın 5 kişinin, yasa dışı yollarla Türkiye\'ye geçmek isterken, donarak yaşamını yitirdiklerini belirledi.

Jandarmanın haber vermesi üzerine cenazeler, Iraklı yetkillier tarafından sınırdan alındı.