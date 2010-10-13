-''TÜRKİYE'YE GARDAŞ BADALAĞI (ÇELMESİ)'' BAKÜ (A.A) -13.10.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında dün Türkiye'yi sahasında 1-0 yenen Azerbaycan'da basın, karşılaşmayı manşetlerine taşıdı. Günlük yayınlanan ''Çempiyon'' adlı spor gazetesi, ''Türkiyeye Gardaş Badalağı (Çelmesi)'' manşetini kullandı. Haberde, maçın tek golünü atan Reşad Sadıgov'un Eskişehirspor'da oynadığının altı çizilerek, ''Türkiye'yi Türkiye'de oynayan cezalandırdı'' yorumu yapıldı. Sadıgov da gazeteye verdiği demeçte ''İnanıyorum ki attığım bu golle Türkiye'deki kariyerim olumlu etkilenir'' ifadelerini kullandı. Haberde ayrıca, 12 Ekimin Azerbaycan için uğursuz, Türkiye için uğurlu bir tarih olduğu vurgulanarak, ''Azerbaycan'ın kardeş ülke takımını yenerek şansızlığına son verdiği'' kaydedildi. ''Ekspert'' gazetesi ise Azerbaycan ve Türkiye'nin iki kardeş ülke olduğu vurgulandı. Azerbaycan'ın Türkiye'yi yenmesini ''Heç (Hiç) iyi olmadı'' manşetiyle okurlarına aktaran gazete, Türk medyasının, Azerbaycan futbolunu aşağılamasının, kendilerini hem üzdüğünü hem de olumsuz hava oluşturduğunu öne sürdü. ''Azadlık'' gazetesinin haberinde de Azerbaycan Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası elemelerinde ''uğursuz'' bir şekilde rakip takımlara yenildiği vurgulandı. '' Gardaş Hediyyesi (Kardeş hediyesi)'' manşetini kullanan gazete, ''bu uğursuzluğa kardeş ülkenin takımını yenerek son verdiklerini'' yazdı. ''Müsavat'' gazetesinin haberinde ise ''Yığmamızdan Türkiye üzerinde sensasion gelebe (Takımımız Türkiye'ye karşı sansasyonel bir şekilde galip geldi) şeklinde bir başlık kullanıldı.