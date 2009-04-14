Türkiye'ye 'fırsatı heba etme' tavsiyesi

Uluslararası Kriz Grubu, Türkiye'nin, işgal altında tuttuğu Azeri topraklarından çekilmeden Ermenistan ile sınırları açmasına karşı çıkan Azerbaycan'ı ikna ederek, "Ermenistan ile ilişkileri normalleştirme fırsatını kaçırmaması" tavsiyesinde bulundu.



Merkezi Brüksel'de bulunan düşünce kuruluşunun "Zihinleri Açmak, Sınırları Açmak" başlıklı raporunda, "Türkiye ve Ermanistan'ın normalleşme paketi üzerinde nihai anlaşma, ilgili, fakat ayrı bir konu olan Yukarı Karabağ üzerinde donmuş Ermeni-Azeri çatışması nedeniyle risk altında bulunuyor. Azerbaycan, işgal altında tuttuğu topraklarından çekilinceye dek Ermenistan ile hiçbir sınır kapısının açılmasını istemiyor. Fakat Türkiye bu fırsatı heba etmemeli ve mütefikini (Azerbaycan'ı) Ermenistan'ın kendisini güvende hissedeceği bir yumuşamanın çözüme, devam eden 15 yıllık çıkmazdan daha fazlasını sunacağı konusunda ikna etmeli" denildi.



Raporda, Türkiye ile "uzun dönemli normalleşmenin sürdürülebilirliği" için Ermenistan'ın, Azerbaycan ile birlikte, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun Yukarı Karabağ sorununun çözümü için belirlediği temel ilkeleri benimseyerek, "işgal altında tuttuğu Azeri topraklarından çekilmesi" istendi.



‘Uzlaşmayı ABD teşvik etti’



Türk-Ermeni meselesinde "dış güçlerin önemli çıkar ve rollerinden" bahsedilen raporda, "ABD, Güney Kafkasya'daki 3 eski Sovyet cumhuriyetinin (Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan) bağımsızlığını güçlendirmenin yanı sıra Doğu-Batı transit koridorunu ve Hazar Denizi'nden gelen enerji boru hatlarını desteklemek için uzun süredir Türkiye-Ermenistan uzlaşmasını teşvik etti" denildi.



Uluslararası Kriz Grubu, seçim kampanyasında 1915 olaylarına ilişkin Ermeni tezlerini tanıma sözü veren ABD Başkanı Barack Obama'ya, "başkanlık görevinde benimsediği ihtiyatlı orta yolda ilerlemeyi sürdürmesi" ve ABD Kongresine, daha önce yaptığı gibi 1915 olaylarıyla ilgili karar taslağını gündeminden kaldırması tavsiyesinde bulundu.



"Türkiye-Ermenistan uzlaşmasına ABD desteğinin Moskova'da da yankı bulduğu gözleniyor" denilen raporda, Rus şirketlerinin Ermenistan'ın birçok demir yolu, boru hattı ve enerji şirketleri satın alarak geliştirme çabasına girdiğine dikkat çekildi.



Uluslararası Kriz Grubu'na göre Türkiye ile Ermenistan arasında kapıların açılması ve ticaretin normalleşmesi halinde, Azerbaycan dahil, tüm taraflar bundan ekonomik kazanç sağlarken, ulusal güvenlikle ilgili endişeleri azalacak.

