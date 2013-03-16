Türkiye'ye 'eşcinsel aile' tepkisi

Hollanda, Türk hükümetinin eşcinsel aileye verilen Türk çocuğu ile ilgili girişimlerini eleştirdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Lodewijk Asscher, "Türkiye'nin olaya müdahale etme hakkı yok" dedi.



Hollanda Hükümeti, Türkiye'nin, Gençlik Koruma Bürosu tarafından eşcinsel koruyucu ailenin yanına yerleştirilen 9 yaşındaki Y.A. adlı Türk kökenli çocukla ilgili girişimlerinin uygun olmadığını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Lodewijk Asscher, Türkiye'nin olaya müdahale etme hakkı olmadığını savunarak, çocuklar koruyucu ailelerin yanına yerleştirilirken dine ve ırka göre bir tercihin yapılmadığını söyledi. Asscher, konunun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta Hollanda'ya yapacağı resmi ziyarette gündeme geleceğini de kaydetti.

Hollanda'da çocukların ailelerinden belirli bir prosedür çerçevesinde alındığını, bunu düzenleyen yasaların bulunduğunu ve koruyucu ailelerin dikkatli süreçten sonra belirlendiğini ifade eden Asscher, ''Çocukların nereden geldiklerine değil geleceklerine bakılıyor'' ifadelerini kullandı.



'Güvenlik gerekçesiyle saklanıyorlar'



Koruyucu ailelere büyük bir saygı duyduklarını anlatan Asscher, Türk kökenli Y.A'ya bakan koruyucu ailenin son günlerde yaşanan olaylardan dolayı güvenlik gerekçesiyle saklanmak zorunda kaldığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Martin van Rijn de gizli bir adreste kaldığı açıklanan koruyucu ailenin durumuna üzüldüğünü belirterek, bu ailenin eleştirileri hak etmediğini, aksine anıtının dikilmesi gerektiğini savundu.

Türkiye'de son günlerde sıkça gündeme gelen 9 yaşındaki Y.A, 2004 yılında henüz 6 aylıkken ailesinden alınarak koruyucu ailenin yanına yerleştirilmişti.